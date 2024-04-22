Прошли два года и пятьдесят восемь дней войны. На фронте не происходит ничего хорошего. Но и какой-то там ужасной катастрофы тоже не наблюдается. Карта ISW показывает ухудшение ситуации на лиманском направлении. Но опять же: не настолько, чтобы впадать в панику.

BBC пишет, что россияне, понимая, что выпавшие им хорошие карты (из-за задержки американской помощи почти на полгода), оказались биты, предпринимают сейчас отчаянные попытки в последнюю неделю перед поступлением американской помощи максимально улучшить свои позиции.

Надеюсь, что командование ВСУ отдает себе отчет в том, что в оставшиеся дни украинским солдатам придется особенно тяжело. Но, мы все надеемся, что уж коль они продержались все эти полгода, то и в последнюю неделю не подкачают. Тем более, что и у россиян силы уже не те…

Вчера, на радостях по поводу голосования в Палате представителей, я совсем забыл написать про то, что в ночь с пятницы на субботу украинцы атаковали территорию России с помощью большого количества БПЛА.По утверждению Минобороны РФ только сбитых российскими силами ПВО украинских беспилотников было 50 штук. А сколько их не было сбито - вообще неизвестно.

По данным МО РФ, 26 дронов были сбиты над Белгородской областью, 10 - над Брянской, восемь - над Курской, два - над Тульской и по одному - над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели двух россиян в результате атаки беспилотников.

Кроме этого, в течении всего вчерашнего дня украинские беспилотники продолжали атаковать различные регионы РФ. Опять же МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских дронов самолетного типа в небе над Брянской областью - по данным ведомства, это произошло около 23.30 по московскому времени. Кроме этого, над Белгородской областью российские средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа около 21:50 мск. И еще Жуковском районе Калужской области около 19:30 мск было сбито несколько беспилотников.

В результате этих ударов были поражены три электроподстанции и нефтебаза. Сейчас трудно оценить масштаб разрушений, но судя по выложенным в интернет видеороликам, пожары выглядят достаточно внушительно.

Сейчас поступает все больше информации о том, что российский бомбардировщик Ту-22, сбитый на Ставрополье, был уничтожен украинцами с помощью ЗРК Patriot. Вряд ли ГУР и ВСУ сделали это т.н. "партизанскими" методами, то есть без согласования с американцами и вопреки их запрету на применение американского оружия по территории России. Зачем рисковать добрыми отношениями с США? Неровен час еще откажутся поставлять ракеты для украинской ПВО.

Из этого лично я делаю вывод о том, что Белый дом и Пентагон сняли свой запрет на использование американского оружия по целям на территории РФ. Может быть пока в неофициальном порядке, но тем не менее. Это косвенно подтверждается еще и тем, что в последнее время от американских официальных лиц больше не слышно просьб прекратить атаки на российские НПЗ.

Вкупе с американской помощью, которая была проголосована Палатой представителей Конгресса США, все это выглядит как какой-то новый этап войны. И если это так, то россиянам скоро придется несладко. Особенно если учесть что фактически уже принято решение по дальнобойным баллистическим ракетам ATACMS, а летом в Украину начнут поступать истребители F-16. Так что:

Слава Украине!🇺🇦

Израиль нанес массированный воздушный удар по Рафаху. Это случилось уже после того, как Байден попросил израильские власти воздержаться от масштабных операций в Рафахе и после того, как Палата представителей выделила Израилю 27 млрд. долларов военной помощи.

Значит Нетаньяху и ЦАХАЛ знают что-то про Америку, чего не знаем мы. А может быть уже и мы знаем это про Америку. И это примерно то же, что и с просьбой американцев к Украине не применять американское оружие по российской территории или воздержаться от атак на российские НПЗ. Как говориться: если нельзя, но очень хочется, то можно. Такие дела…

I❤️🇮🇱