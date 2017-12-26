Умер основатель крупной российской компании

В Москве скончался основатель крупного метапоисковика авиабилетов Aviasales, принадлежащего компании Go Travel Un Limited, Константин Калинов.

Об этом передает Telegram-канал Mash.

"Основатель компании Aviasales Константин Калинов скончался в Москве утром 26 декабря. Причины смерти пока неизвестны", - сказано в сообщении.

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В компании подтвердили эту информацию, уточнив, что Калинов скончался 26 декабря примерно в 9:30 по московскому времени, передает TJ.

Константин Калинов TJ

Калинову было 40 лет. В декабре 2016 года он отошел от операционной деятельности в Aviasales из-за болезни. Мужчина отмечал, что хотел бы вернуться к управлению компанией, когда "поправит здоровье".

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