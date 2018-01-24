У скандального бодибилдера с "руками-базуками" начались проблемы со здоровьем: видеофакт

У прославившегося российского бодибилдера Кирилла Терешина, известного также по прозвищу "Руки-базуки", которому недавно провели операцию, вставив импланты в ноги для увеличения их объема, начались проблемы со здоровьем.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в его Instagram-аккаунте.

На ролике видно, что он еле передвигается, выходя из автомобиля. При этом на момент съемки прошло два дня после операции.

Напомним, ранее Кирилл Терешин или "Руки-базуки" кардинально сменил имидж, сбрив брови и выкрасив волосы яркие цвета.

Ранее "Обозреватель" публиковал видеозапись, где Терешин избавляется от синтола в руках.