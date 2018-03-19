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Один из самых дорогих художников Украины возглавил Одесский художественный музей

2.2тЧитать новость на украинском

Один из самых дорогих художников Украины Александр Ройтбурд стал директором Одесского художественного музея.

Контракт с живописцем заключили на пять лет. Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на Одесскую ОГА.

На должности Ройтбурд обязуется сделать ремонт в помещениях и привлечь интерес к музею новых посетителей.

Губернатор Максим Степанов заявил, что выбор не стоял – назначать или нет. Утверждения кандидата, победившего на конкурсе, требует закон.

Александр Ройтбурд

Facebook-аккаунт Александра Ройтбурда

"Человек, который прошел конкурс и представил свою программу, должен быть назначен на должность. Я верю, что Одесса действительно станет культурным центром. Не только Украины, но и всей Европы. Об этом много говорят, но когда доходит до дела, остаются только разговоры. Мы начинаем сегодня, прямо здесь, с Художественного музея", - говорит Степанов.

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"Я рад, что, несмотря на тот ужас и количество грязи, которое вылили мне на голову, абсолютно неаргументированно, сегодня принято справедливое и законное решение. Я очень благодарен губернатору за поддержку и волевые действия", - прокомментировал свое назначение Александр Ройтбурд.

Свою поддержку назначения художника высказал и министр культуры Евгений Нищук.

"Российская эскалация происходит не только на востоке страны. К сожалению, некоторые люди поддерживают это движение внутри страны. И очень обидно, что этот процесс инициируют депутаты облсовета. Хорошо, что есть украинские патриоты, я хочу поблагодарить одесского губернатора за позицию и решение. Нельзя позволять сепаратистским настроениям уничтожать будущее украинского искусства", - заявил министр.

Александр Ройтбурд

Facebook-аккаунт Александра Ройтбурда

Отметим, Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 года и по процедуре областной совет должен был его назначить, однако не сделал этого.

В то же время письмо в поддержку художника тогда подписали полсотни деятелей культуры и искусства и журналисты, в том числе, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Наталья Влащенко и Анатолий Криволап, призвавшие главу Одесской ОГА назначить Ройтбурда директором. Отдельно с поддержкой выступили украинские музейщики.

Александр Ройтбурд — один из самых известных и статусных украинских художников. Родился в Одессе. В 1983 году окончил художественно-графический факультет одесского педагогического института. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство". С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год — президентом. Также был директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Состоит в гражданском браке, живет на два города — в Киеве и Одессе.

Александр Ройтбурд

Facebook-аккаунт Александра Ройтбурда

В 2009 году Александр Ройтбурд получил звание самого дорогого художника Украины — его картину "Прощай, Караваджо" отдали с молотка на лондонском аукционе "Филлипс" за 97 тысяч долларов. Одессит написал эту работу под впечатлением после кражи "Поцелуя Иуды" из одесского Музея западного и восточного искусства. Картина была двуслойной: нижний — копия Караваджо, верхний — авторская абстракция. Всего, по словам Ройтбурда, он написал более тысячи картин, хотя точного подсчета не ведет.

"Прощай, Караваджо"

Сегодня

Ройтбурд — активный участник событий на Евромайдане. Он написал несколько драматичных полотен и стал активным блогером, публикует свои остроумные мысли по поводу событий в стране.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Степанов заявил, что Ройтбурд выведет Одесский музей на новый уровень.

Персона
Александр Ройтбурд
Место
Украина
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