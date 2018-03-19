Один із найдорожчих художників України очолив Одеський художній музей

Один із найдорожчих художників України Олександр Ройтбурд став директором Одеського художнього музею.

Контракт із живописцем уклали на п'ять років. Про це повідомляє "Лівий берег" із посиланням на Одеську ОДА.

На посаді Ройтбурд зобов'язується зробити ремонт у приміщеннях і залучити інтерес до музею нових відвідувачів.

Губернатор Максим Степанов заявив, що вибір не стояв - призначати чи ні. Затвердження кандидата, який переміг на конкурсі, вимагає закон.

Олександр Ройтбурд Facebook-аккаунт Олександра Ройтбурда

"Людина, яка пройшла конкурс і представила свою програму, повинен бути призначений на посаду. Я вірю, що Одеса дійсно стане культурним центром. Не тільки України, але і всієї Європи. Про це багато говорять, але коли доходить до справи, залишаються тільки розмови. Ми починаємо сьогодні, прямо тут, з Художнього музею", - говорить Степанов.

"Я радий, що, незважаючи на той жах і кількість бруду, який вилили мені на голову, абсолютно неаргументовано, сьогодні прийнято справедливе та законне рішення. Я дуже вдячний губернатору за підтримку і вольові дії", - прокоментував своє призначення Олександр Ройтбурд.

Свою підтримку призначення художника висловив і міністр культури Євген Нищук.

"Російська ескалація відбувається не тільки на сході країни. На жаль, деякі люди підтримують цей рух всередині країни. І дуже прикро, що цей процес ініціюють депутати облради. Добре, що є українські патріоти, я хочу подякувати одеському губернатору за позицію та рішення. Не можна дозволяти сепаратистським настроям знищувати майбутнє українського мистецтва", - заявив міністр.

Олександр Ройтбурд Facebook-аккаунт Олександра Ройтбурда

Зазначимо, Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року і по процедурі обласна рада мала його призначити, однак не зробила цього.

Водночас лист на підтримку художника тоді підписали півсотні діячів культури та мистецтва та журналісти, зокрема, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Наталка Влащенко і Анатолій Криволап, які закликали главу Одеської ОДА призначити Ройтбурда директором. Окремо з підтримкою виступили українські музейники.

Олександр Ройтбурд - один із найвідоміших і найстатусніших українських художників. Народився в Одесі. У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. У 1993 році виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво". З 1993 року працював у ній арт-директором, з 1999 по 2001 рік - президентом. Також був директором галереї Марата Гельмана в Києві. Перебуває у цивільному шлюбі, живе на два міста - в Києві та Одесі.

Олександр Ройтбурд Facebook-аккаунт Олександра Ройтбурда

У 2009 році Олександр Ройтбурд отримав звання найдорожчого художника України - його картину "Прощавай, Караваджо" віддали з молотка на лондонському аукціоні "Філіпс" за 97 тисяч доларів. Одесит написав цю роботу під враженням після крадіжки "Поцілунку Іуди" з одеського Музею західного і східного мистецтва. Картина була двошаровою: нижній - копія Караваджо, верхній - авторська абстракція. Всього, за словами Ройтбурда, він написав понад тисячу картин, хоча точного підрахунку не веде.

"Прощай, Караваджо" Сегодня

Ройтбурд - активний учасник подій на Євромайдані. Він написав кілька драматичних полотен і став активним блогером, публікує свої дотепні думки з приводу подій в країні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Степанов заявив, що Ройтбурд виведе Одеський музей на новий рівень.