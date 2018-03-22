Кейт Міддлтон зробила останній "вагітний" вихід у світ: фотофакт

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка зараз виношує третю дитину, зробила останній вихід у світ перед декретом.

Так, вона прибула до лондонського Олімпійського парку, де зустрілася з підопічними благодійної організації SportsAid. Вільям і Кейт разом з атлетами, тренерами та піклувальниками організації взяли участь у вікторині, присвяченій темі Співдружності націй, а потім стали глядачами матчу з баскетболу, передає ELLE.

Для свого виходу Кейт вибрала блузку з флоральним принтом Hobbs Rosie і пальто Goat. Замість штанів вагітна герцогиня одягла легінси.

Кейт Міддлтон ELLE

Кейт Міддлтон ELLE

Кейт Міддлтон ELLE

Кейт Міддлтон ELLE

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Кейт Міддлтон пішла на сміливий крок заради тяжкохворих дітей.