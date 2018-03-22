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Кейт Міддлтон зробила останній "вагітний" вихід у світ: фотофакт

1.8тЧитати новину російською

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка зараз виношує третю дитину, зробила останній вихід у світ перед декретом.

Так, вона прибула до лондонського Олімпійського парку, де зустрілася з підопічними благодійної організації SportsAid. Вільям і Кейт разом з атлетами, тренерами та піклувальниками організації взяли участь у вікторині, присвяченій темі Співдружності націй, а потім стали глядачами матчу з баскетболу, передає ELLE.

Для свого виходу Кейт вибрала блузку з флоральним принтом Hobbs Rosie і пальто Goat. Замість штанів вагітна герцогиня одягла легінси.

Кейт Міддлтон

ELLE

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Кейт Міддлтон

ELLE

Кейт Міддлтон

ELLE

Кейт Міддлтон

ELLE

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Кейт Міддлтон пішла на сміливий крок заради тяжкохворих дітей.

Особа
Кейт Міддлтон
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