"Иногда женщинам нравятся женщины": кому Google посвятил дудл

Поисковая система Google 25 января 2018 года посвятила свой Doodle 136-летию со дня рождения британской писательницы и литературного критика, ведущей фигуре модернистской литературы первой половины XX века, которая входила в группу Блумсбери, Вирджинии Вулф.

Дудл выглядит следующим образом:

Идеей для дудла послужила цитата Вирджинии и ее воспоминания о детстве: "Почему я так невероятно, неизлечимо и романтично думаю о Корнуолле? В прошлому, я думаю, я вижу детей, бегающих в саду…шум моря ночью…почти сорок лет жизни, всё построено на том, чем там всё пропитано, но многого я никогда не смогу объяснить".

Дудл создала лондонский иллюстратор Луиза Померой, которая таким образом подчеркнула минималистский стиль Вульф, используя ее культовый профиль, окруженный падающими осенними листьями (частая визуальная тема в ее творчестве).

Google считает, что литературный стиль Вирджинии Вульф - уникальный, а ее вклад в развитие феминизма не оценим.

Вирджиния Вульф родилась в Кенсингтоне. 1882 году. Росла в доме с большой библиотекой и с раннего детства интересовалась литературой, любовь к которой привил ее отец-историк.. Со временем Вульф стала неотъемлемым членом группы Bloomsbury, коллектива современных интеллектуалов и художников.

Стиль Вульф отличался от других писателей тем, что писательница преуспевала в самоанализе своих персонажей, раскрывая сложные эмоции, лежащие в основе мирских событий.

Отметим, что романы Вирджинии издавались не только в Англии, но и в Америке, переведены на 50 языков, включая переводы таких писателей, как Хорхе Луис Борхес и Маргерит Юрсенар. Её считают одной из лучших романисток XX века и передовой модернистской писательницей. Вулф считают главным новатором английского языка. В своих работах она экспериментировала с потоком сознания и выделяла не только психологический, но и эмоциональный компонент в поведении главных героев.

Цитаты Вирджинии Вульф стали крылатыми и популярными во всем мире.

"Не вздрагивайте. Не краснейте. Давайте допустим в своем узком кругу, что такие вещи иногда случаются. Иногда женщинам нравятся женщины".

"Обязательно должен кто-то умереть, чтобы окружающие начали ценить жизнь".

"Женщина веками играла роль зеркала, наделенного волшебным и обманчивым свойством: отраженная в нем фигура мужчины была вдвое больше натуральной величины".

"Юмор – первое, что теряется в переводе"

Ранее "Обозреватель" сообщал о дудле Google, посвященного Максу Борну.