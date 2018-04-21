Елизавете II - 92! Королева Великобритании отмечает свой "первый" день рождения в году

В субботу, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 92-й день рождения.

Как сообщает пресс-служба официальной резиденции монарха Букингемского дворца, в этот день королева посетит музыкальный концерт.

Среди артистов, которые выйдут на сцену Альберт-холла, будут Стинг, Шегги, Том Джонс, Крейг Дэвид, Кайли Миноуг и другие исполнители.

Новости Невеста принца Гарри впервые вышла в свет с королевой Елизаветой II

"Мы будем играть для Ее Величества, но, честно говоря, я не знаю, каковы ее музыкальные вкусы. Мы выложимся по полной, а, если у нас не получится, ну что же, на следующее утро мы окажемся в Тауэре", - рассказал певец Стинг в интервью британским СМИ.

Как напоминает BBC, британская королева имеет два дня рождения - один настоящий, а другой - официальный, который, как правило, отмечают во вторую субботу июня.

Елизавета II, как правило, проводит свой настоящий день рождения с семьей. В то же время в воскресенье ее настоящий день рождения отметят артиллерийским салютом в Лондоне.

В Гайд-парке будет салют из 41 орудия, в Большом Виндзорском парке - с 21, а в Лондонском Тауэре - салют из 62 орудий.

Новости Запорожский школьник получил письмо от королевы Великобритании

Официальный день рождения в июне отмечают военным парадом, который называют Trooping the Colour - парадом демонстрации флага. Его проводят уже более 260 лет.

В этом зрелище принимают участие более 1400 военных, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Она является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании, а также наиболее долгоживущим.

Как сообщал "Обозреватель", ранее королева Елизавета II посетила модный показ в Лондоне.