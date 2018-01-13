Старый Новый год: лучшие гадания на любовь

В старину считалось, что Щедрый вечер, или Маланка, отличное время для любовных гаданий.

"Обозреватель" расскажет, как гадать в ночь с 13 на 14 января.

Согласно старым верованиям, когда девушки начинали гадать, парни воровали у них дома ворота или калитки, как бы их сильно не охраняли хозяева. Чтобы вернуть потерю, отец девушки должен ставить магарыч. Иногда даже парни сватали девушку таким образом.

Старинные гадания

В разных районах Украины существуют свои формы гадания.

Например, девушки выходят на улицу, и какое животное встретится первым - таким и будет суженый: если пес, то злым а жизнь собачьей, овца - тихим и смирным и тому подобное и так далее.

У ворот насыпали три кучки зерна, а утром проверяли: если не тронуты, то семейная жизнь будет счастливой, и наоборот.

Клали под подушку расчески и, ложась спать, говорили: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!". Кто приснится, с тем и выпадет жениться.

Перед сном клали в тарелку с водой несколько обрубков с веника, приговаривая:"Суженый-ряженый перевези через мостик". Если утром обрубки пристали к бортику, то девушка выйдет замуж за того, кто ей приснился

Самое популярное гадание на Старый Новый год - с варениками. Для этого хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, в некоторые из которых кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания в том, что никто не знает, с чем именно ему попадется вареник, и как раз по его начинке определяют, что человека ждет в будущем году.

Разузнать же имя будущего мужа проще простого. Достаточно лишь выйти на улицу и попросить назвать первого встречного мужчину его имя.

В ночь перед Старым Новым годом перед тем, как лечь спать, можно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, надо вытащить одну карту. Какой король достанется, таким и муж будет: пики – суженый будет старым и ревнивым, треф – военный, король червей – молодой да богатый, а бубновый король – желанный.

Для гадания на воске потребуется две восковых свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск быстро выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре судят о будущем

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, в какие дни можно гадать на суженого можно гадать в январе.