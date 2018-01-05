Рождество: поздравления, колядки и открытки к празднику

Накануне Рождества 6 января вечером украинцы всегда колядовали. Ранее считалось, что от того, как поколядуют, зависит, как пройдет следующий год у хозяев дома. Так что, для наших предков это было не просто развлечение.

"Обозреватель" представляет вашему вниманию смс, открытки и колядки к Рождеству.

КОЛЯДКИ

Коляда при входе в дом

Пустіть до хати колядувати,

На дворі мороз, стояти не мож (двічі)

Пустіть до хати погріти пяти,

Пустіть до груби погріти зуби (двічі),

Казала мама, що грошей яма,

А грошей нема, дівчина сама (двічі)

Ой давай, давай, що маєш дати,

Не маєш що дати, вигонь із хати (двічі),

Хоч коцюбою, хоч лопатою,

Хоч дівчиною пелехатою! (двічі).

Колядка хозяину и всей семье

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся земле, Син Божий народився!

(приспів повторюй після кожного рядка)

Застеляйте столи та все килимами

Та кладіть калачі з ярої пшениці

Бо прийдуть до тебе три празники в гості,

А що перший празник - то Різдво Христове

А другий же празник - Святого Василя

А третій же празник - Свята Водохреща.

Дальше, согласно правил, нужно колядовать каждому члену семьи. Начинают с хозяина:

Ой, добрий вечір, пан господарю, ми в тебе,

Прислав нас Господь на колядочку до тебе.

Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,

Дай тобі Боже, сто кіп жита вродити,

Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,

Прислав нас Господь на колядочку до тебе,

Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,

Дай тобі Боже, сто кіп пшениці вродити,

Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,

Прислав нас Господь на колядочку до тебе,

Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,

Дай тобі Боже, сто кіп проса вродити,

Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,

Прислав нас Господь на колядочку до тебе,

Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,

Дай тобі Боже, сто кіп гречки вродити,

Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,

Прислав нас Господь на колядочку до тебе,

Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,

Дай тобі Боже, сто кіп вівса вродити,

Стто кіп вівса, вже й колядочка вся.

После хазяина колядуют для хозяйки

Ой ясна-красна на небі зоря,

А ще красніша в (імя господаря) жона,

По двору ходить, як місяць сходить,

В правій рученці ключики носить,

Ой ви, ключики, не брязкотіть,

Мого милого не розбудіть,

Бо мій миленький стурбованенький -

Вчора звечору з торгу приїхав,

Привіз гостинці всі три в хустинці,

Перший гостинець - лисяча шубка,

Другий госинець - шовкова хустка,

Третій гостинець - золота обручка.

Лисячу шубку матінці дає,

Шовкову хустку сестрі подарує,

Золоту обручку - милій на ручку.

А потом уже колядуют для деток - отдельно для мальчика, отдельно для девочки. Для мальчика:

Попід гороньку коником грать,

Дай Боже! (після кожного рядка)

Коником грать, мечиком звивать,

Кажуть ми люде, що король іде,

А то ж не король, то синочок мой.

Його спознаю по сорочечці,

В нього сорочка, як біль, біленька,

Як біль біленька, як лист, тоненька,

Де вона прана - по край Дунаю,

Де вона качана - в коня в копиті,

Де вона сушена - в тура на розі,

А чим качана - срібним праничком,

А де вбирана - в Бога за дверми,

Хто її вбирав - Божая Мати,

Коли вбирала - як виряджала,

Як виряджала та й віншувала,

Носи, синочку, цю сорочку,

Богу на радість, людям на вагу!

Для девочки:

Ой, вийду, вийду на круту гору,

Святий вечір, добрий вечір!

(приспів після кожного рядку)

Ой бачу, бачу в морі корабля,

В тому корабелі - троє оконців,

Перше оконце - яснеє сонце,

Друге оконце - ясен місячник,

Третє оконце - дрібна зіронька,

Дрібна зіронька - (імя) дівонька.

ОТКРЫТКИ

СМС И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У білі шати вбралася ялинка,

Вирує феєрично снігопад.

З Новим роком!

З новим щастям!

Радісних різдвяних свят!

***

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

Хай різдвяна добра казка

подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

знищуть смуток весь і горе!

Щастя. радість і добро

хай несе до вас Різдво!

***

Нехай усе, що щастям зветься

На Новий рік в Ваш дім ввійде,

Хай в ньому лиш добро ведеться,

І радість принесе Різдво святе!

***

Рік Новий йде новим кроком,

Всіх вітаємо з Новим роком!

Бажаємо здоров’я, доброї надії,

Хай в Новому році збудуться всі мрії.

***

Різдвяних свят приємних,

Щоб сміх звучав в оселях

Світились очі щастям,

Всі дні були веселі!

***

Хай світлом добра і любові засяє Різдво,

Хай змітає турботи й печалі зима в далечінь…

Хай навколо дзвенять неповторні різдвяні пісні,

І до серця приходить із Вічного Неба Господь.

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом,

Відкриває ангел двері

Позолоченим крилом

Пахне дідухом, кутею...

Сяє зірка, сніг рипить

І колядка над землею

З добрим ангелом летить!

Христос ся рождає!

***

Вас с Різдвом вітаємо,

Вам добра бажаємо.

Хай у домі буде тепло,

Хай дзвінкий лунає сміх,

Засіки хай будуть повні,

Щоб нагодувати всіх.

Вас з Різдвом вітаємо,

Щастя вам бажаємо!

***

Хай в день святого Різдва

Дзвенить усюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся рождає!

***

У ніч святу Христового Різдва

Ти ясла у душі зроби Дитині,

І запроси Дух Божого Єства

Навічно оселитись там віднині

Різдвяна Зірка рік Новий

Нехай до миру запровадить,

Любов дарує промінь свій,

Ніщо хай щастю не завадить!

***

Зажглась полночная звезда,

Зажглась звезда надежды нашей!

Так пусть горит она всегда,

Чтоб мир добрее стал и краше!

Пусть вам подарит Рождество

Всех исполнения желаний!

И пусть своим очарованьем

Накроет нас всех волшебство!

***

С Рождеством Христовым

Сердечно поздравляю!

Счастья и здоровья,

Благ тебе желаю,

Святости, лукавства —

В меру чтоб всего.

Радости, удачи,

Плохого — ничего.

***

В светлый вечер Рождества Христова

От души хочу вам пожелать,

Чтоб красивы были и здоровы,

И с улыбкой каждый день встречать.

Чтобы в адрес ваш всегда звучали

Самые прекрасные слова.

Чтобы все сбылось, о чем мечтали,

В этот светлый праздник Рождества!

***

Как только первая звезда на небосводе

В Сочельник обнажит тепло лучей,

Святой к нам праздник Рождества приходит,

Накрыт уж стол, колядки, радость, смех!

Гостей любых сегодня привечают,

Их одарить должно за блага весть,

Сердечно с Рождеством вас поздравляю,

Бог чтоб на помощь был для нас, для всех!

Как сообщал "Обозреватель", в Израиле внезапно отменили Рождество.