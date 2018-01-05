Рождество: поздравления, колядки и открытки к празднику

Накануне Рождества 6 января вечером украинцы всегда колядовали. Ранее считалось, что от того, как поколядуют, зависит, как пройдет следующий год у хозяев дома. Так что, для наших предков это было не просто развлечение.
"Обозреватель" представляет вашему вниманию смс, открытки и колядки к Рождеству.
КОЛЯДКИ
Коляда при входе в дом
Пустіть до хати колядувати,
На дворі мороз, стояти не мож (двічі)
Пустіть до хати погріти пяти,
Пустіть до груби погріти зуби (двічі),
Казала мама, що грошей яма,
А грошей нема, дівчина сама (двічі)
Ой давай, давай, що маєш дати,
Не маєш що дати, вигонь із хати (двічі),
Хоч коцюбою, хоч лопатою,
Хоч дівчиною пелехатою! (двічі).
Колядка хозяину и всей семье
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся земле, Син Божий народився!
(приспів повторюй після кожного рядка)
Застеляйте столи та все килимами
Та кладіть калачі з ярої пшениці
Бо прийдуть до тебе три празники в гості,
А що перший празник - то Різдво Христове
А другий же празник - Святого Василя
А третій же празник - Свята Водохреща.
Дальше, согласно правил, нужно колядовать каждому члену семьи. Начинают с хозяина:
Ой, добрий вечір, пан господарю, ми в тебе,
Прислав нас Господь на колядочку до тебе.
Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,
Дай тобі Боже, сто кіп жита вродити,
Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,
Прислав нас Господь на колядочку до тебе,
Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,
Дай тобі Боже, сто кіп пшениці вродити,
Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,
Прислав нас Господь на колядочку до тебе,
Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,
Дай тобі Боже, сто кіп проса вродити,
Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,
Прислав нас Господь на колядочку до тебе,
Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,
Дай тобі Боже, сто кіп гречки вродити,
Ой добрий вечір, пан господарю. ми в тебе,
Прислав нас Господь на колядочку до тебе,
Дай тобі Боже, в щасті, здоровї прожити,
Дай тобі Боже, сто кіп вівса вродити,
Стто кіп вівса, вже й колядочка вся.
После хазяина колядуют для хозяйки
Ой ясна-красна на небі зоря,
А ще красніша в (імя господаря) жона,
По двору ходить, як місяць сходить,
В правій рученці ключики носить,
Ой ви, ключики, не брязкотіть,
Мого милого не розбудіть,
Бо мій миленький стурбованенький -
Вчора звечору з торгу приїхав,
Привіз гостинці всі три в хустинці,
Перший гостинець - лисяча шубка,
Другий госинець - шовкова хустка,
Третій гостинець - золота обручка.
Лисячу шубку матінці дає,
Шовкову хустку сестрі подарує,
Золоту обручку - милій на ручку.
А потом уже колядуют для деток - отдельно для мальчика, отдельно для девочки. Для мальчика:
Попід гороньку коником грать,
Дай Боже! (після кожного рядка)
Коником грать, мечиком звивать,
Кажуть ми люде, що король іде,
А то ж не король, то синочок мой.
Його спознаю по сорочечці,
В нього сорочка, як біль, біленька,
Як біль біленька, як лист, тоненька,
Де вона прана - по край Дунаю,
Де вона качана - в коня в копиті,
Де вона сушена - в тура на розі,
А чим качана - срібним праничком,
А де вбирана - в Бога за дверми,
Хто її вбирав - Божая Мати,
Коли вбирала - як виряджала,
Як виряджала та й віншувала,
Носи, синочку, цю сорочку,
Богу на радість, людям на вагу!
Для девочки:
Ой, вийду, вийду на круту гору,
Святий вечір, добрий вечір!
(приспів після кожного рядку)
Ой бачу, бачу в морі корабля,
В тому корабелі - троє оконців,
Перше оконце - яснеє сонце,
Друге оконце - ясен місячник,
Третє оконце - дрібна зіронька,
Дрібна зіронька - (імя) дівонька.
ОТКРЫТКИ
СМС И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
У білі шати вбралася ялинка,
Вирує феєрично снігопад.
З Новим роком!
З новим щастям!
Радісних різдвяних свят!
***
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
Хай різдвяна добра казка
подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
знищуть смуток весь і горе!
Щастя. радість і добро
хай несе до вас Різдво!
***
Нехай усе, що щастям зветься
На Новий рік в Ваш дім ввійде,
Хай в ньому лиш добро ведеться,
І радість принесе Різдво святе!
***
Рік Новий йде новим кроком,
Всіх вітаємо з Новим роком!
Бажаємо здоров’я, доброї надії,
Хай в Новому році збудуться всі мрії.
***
Різдвяних свят приємних,
Щоб сміх звучав в оселях
Світились очі щастям,
Всі дні були веселі!
***
Хай світлом добра і любові засяє Різдво,
Хай змітає турботи й печалі зима в далечінь…
Хай навколо дзвенять неповторні різдвяні пісні,
І до серця приходить із Вічного Неба Господь.
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом,
Відкриває ангел двері
Позолоченим крилом
Пахне дідухом, кутею...
Сяє зірка, сніг рипить
І колядка над землею
З добрим ангелом летить!
Христос ся рождає!
***
Вас с Різдвом вітаємо,
Вам добра бажаємо.
Хай у домі буде тепло,
Хай дзвінкий лунає сміх,
Засіки хай будуть повні,
Щоб нагодувати всіх.
Вас з Різдвом вітаємо,
Щастя вам бажаємо!
***
Хай в день святого Різдва
Дзвенить усюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся рождає!
***
У ніч святу Христового Різдва
Ти ясла у душі зроби Дитині,
І запроси Дух Божого Єства
Навічно оселитись там віднині
Різдвяна Зірка рік Новий
Нехай до миру запровадить,
Любов дарує промінь свій,
Ніщо хай щастю не завадить!
***
Зажглась полночная звезда,
Зажглась звезда надежды нашей!
Так пусть горит она всегда,
Чтоб мир добрее стал и краше!
Пусть вам подарит Рождество
Всех исполнения желаний!
И пусть своим очарованьем
Накроет нас всех волшебство!
***
С Рождеством Христовым
Сердечно поздравляю!
Счастья и здоровья,
Благ тебе желаю,
Святости, лукавства —
В меру чтоб всего.
Радости, удачи,
Плохого — ничего.
***
В светлый вечер Рождества Христова
От души хочу вам пожелать,
Чтоб красивы были и здоровы,
И с улыбкой каждый день встречать.
Чтобы в адрес ваш всегда звучали
Самые прекрасные слова.
Чтобы все сбылось, о чем мечтали,
В этот светлый праздник Рождества!
***
Как только первая звезда на небосводе
В Сочельник обнажит тепло лучей,
Святой к нам праздник Рождества приходит,
Накрыт уж стол, колядки, радость, смех!
Гостей любых сегодня привечают,
Их одарить должно за блага весть,
Сердечно с Рождеством вас поздравляю,
Бог чтоб на помощь был для нас, для всех!
Как сообщал "Обозреватель", в Израиле внезапно отменили Рождество.