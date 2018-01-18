Крещенский Сочельник 2018: что нельзя делать

В ночь с 18 на 19 января украинцы празднуют Крещенский сочельник, который в Украине называют "переддень Богоявлення, "Голодна кутя" або другий Святвечір".

"Обозреватель" расскажет о запретах и суевериях этого праздника.

Одним из последних праздников рождественского цикла для украинцев является Крещение Господне или Иордан. Накануне 19 января народ уже начинает готовиться к важному празднику.

Что нельзя делать на Крещенский Сочельник

- нельзя ставить на стол четное количество блюд

- нельзя веселиться, устраивать праздники

- нельзя ругаться и громко говорить

- нельзя нарушать пост, в том числе принимая алкоголь

- с давних времен верили, что на этот праздник животные говорят человеческим языком, но подслушивать эти разговоры ни в коем случае нельзя, потому что за такое Бог наказать может.

Традиции Крещенского Сочельника

18 января украинцы называют "голодной кутьей". Все дело в том, что весь этот день верующие люди ничего не едят - постятся.

Садятся ужинать вечером, когда уже засияет вечерняя звезда. А на ужин подают только постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху - хлеб, "чтобы хлеб родился (был урожай, - ред.)".

Нельзя ставить на стол четное количество блюд. Главное блюдо этого праздника - "голодная кутья".

После ужина дети прогоняют кутью: выбегают из дома и палками бьют со двора в угол хаты, приговаривая:

"Тікай, кутя, із покуття, А узвар – іди на базар, Паляниці, лишайтеся на полиці, А "дідух" – на теплий дух, Щоб покинути кожух".

Девушкам разрешается в этот вечер гадать, а детям - щедровать. Щедровальники носят с собой охапку лещины, чтобы в знак благодарности вручить хозяину веточку.

В этот вечер выполняют все те обряды, что и на "богатую кутью" в Рождество - зовут мороз, черные бури, серого волка; но все это уже не так торжественно, как на Святой Вечер.

18 января старались убрать в доме, так как 19 января в день Крещения уже действует запрет на все виды работ.

Крещенная вода

Освященная в церкви - "вечерняя вода" - считается святее, чем с Крещения, она "отгоняет на всякое зло". Считается, что такая вода не портится, а если ее заморозить, - на поверхности появится изображение креста.

Литургия в церкви

Все богослужебные тексты этого дня посвящены Крещению Господню и Богоявлению. Наши предки старались обязательно посетить в этот день церковь.

Как сообщал "Обозреватель", в ночь с 18 на 19 января в Украине принято гадать.