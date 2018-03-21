Гороскоп на 21 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит настроиться на позитив, а кто станет жертвой своего обмана.
Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.
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ОВЕН
Овны сегодня смогут воплотить в жизнь важный план, благодаря которому в вашу жизнь придет долгожданный успех.
ТЕЛЕЦ
Тельцам не стоит сегодня тратить силы на конфликты и ссоры. Настройте себя на позитив, и ваша жизнь преобразится.
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БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не стоит сегодня рисковать. Весьма травмоопасный день. Вечер лучше провести в семейном кругу.
РАК
Ракам придется выполнять трудную работу, которая отберет много сил и энергии. Вечер лучше провести так, чтобы максимально расслабиться и получить наслаждение.
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ЛЕВ
Львам звезды сулят неожиданное романтическое приключение, которое заставит вас по-новому посмотреть на своего партнера.
ДЕВА
Девы сегодня рискуют нарываться на неприятности из-за своего желание критиковать. Однако, если придержать свои мысли, вы можете избежать неприятностей.
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ВЕСЫ
Весам стоит пересмотреть свои отношения с партнером, который давно уже тянет вас назад. Не бойтесь избавляться от лишних вещей и ненужных связей.
СКОРПИОН
Скорпионам стоит обратить внимание на качество своей работы, которое в последнее время страдает из-за вашей усталости и немотивированности.
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СТРЕЛЕЦ
Стрельцы возьмут тайм-аут и захотят отдохнуть. Это ваш выбор, главное понимать его последствия.
КОЗЕРОГ
Козерогам придется доказывать свою точку зрения на работе, но благодаря вашей выдержанности вы справитесь с этим испытанием.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям сегодня стоит внимательнее отнестись к сказанному, ведь из-за вашей любви все приукрашивать, вы рискуете стать заложником своих слов. Возможно, вас даже обвинят во вранье.
РЫБЫ
Рыбам не стоит сегодня резко менять своих планов. Вечер лучше провести в шумной компании, избегая вынужденного одиночества.
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