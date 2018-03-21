Гороскоп на 21 березня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як себе треба вести: кому варто налаштуватися на позитив, а хто стане жертвою свого обману.

Отже, далі на "Обозревателе" свіжий гороскоп.

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ОВЕН

Овни сьогодні зможуть втілити в життя важливий план, завдяки якому у ваше життя прийде довгоочікуваний успіх.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям не варто сьогодні витрачати сили на конфлікти і сварки. Налаштуйте себе на позитив, і ваше життя перетвориться.

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БЛИЗНЮКИ

Близнюкам не варто сьогодні ризикувати. Вельми травмонебезпечний день. Вечір краще провести в родинному колі.

РАК

Ракам доведеться виконувати важку роботу, яка відбере багато сил і енергії. Вечір краще провести так, щоб максимально розслабитися і отримати задоволення.

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ЛЕВ

Левам зірки обіцяють несподіване романтичну пригоду, яке змусить вас по-новому подивитися на свого партнера.

ДІВА

Діви сьогодні ризикують нариватися на неприємності через свого бажання критикувати. Однак, якщо притримати свої думки, ви можете уникнути неприємностей.

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ТЕРЕЗИ

Терезам варто переглянути свої відносини з партнером, який давно вже тягне вас назад. Не бійтеся позбавлятися від зайвих речей і непотрібних зв'язків.

СКОРПІОН

Скорпіонам варто звернути увагу на якість своєї роботи, яке останнім часом страждає через вашу втому і немотивованість.

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СТРІЛЕЦЬ

Стрільці візьмуть тайм-аут і захочуть відпочити. Це ваш вибір, головне розуміти його наслідки.

КОЗЕРІГ

Козерогам доведеться доводити свою точку зору на роботі, але завдяки вашій витриманості ви впораєтеся з цим випробуванням.

ВОДОЛІЙ

Водоліям сьогодні варто уважніше поставитися до сказаного, адже через вашу любов все прикрашати, ви ризикуєте стати заручником своїх слів. Можливо, вас навіть звинуватять у брехні.

РИБИ

Рибам не варто сьогодні різко міняти своїх планів. Вечір краще провести в галасливій компанії, уникаючи вимушеного самотності.

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