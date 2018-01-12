12 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 12 января в Украине и мире.

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Что 12 января празднуют в Украине и в мире

День похищений - в этот день вспоминают о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба.

Кто из знаменитостей родился 12 января

В 1949 году в Киото родился известный писатель Харуки Мураками.

Харуки Мураками – японский писатель и переводчик, родившийся 12 января 1949 года. Подрастая, мальчик стал интересоваться зарубежной литературой.

В 1968 году он поступил в престижный университет Японии, где обучался на факультете театрального искусства. Однако учеба его не впечатлила, ему надоедало просиживать целыми днями в музее и читать скучные сценарии. Несмотря на отсутствие интереса, Мураками оканчивает университет и получает степень драматурга. В 1971 году в его жизни происходят значительные изменения, он знакомится с прекрасной девушкой Еко и вскоре женится на ней.

Спустя три года ему удается открыть джаз-бар в Токио, управляя ним целых 7 лет. 1974 год предоставляет возможность написать желаемый давно роман. Стремление к нему пришло внезапно, во время игры в бейсбол - его осенило, что он просто обязан его написать. Однако сам будущий писатель никогда не замечал особого рвения к письму. Уже в 1974 году он взялся за написание романа "Услышь, как поёт ветер", который увидел мир спустя 5 лет. Роман вызвал необычайный успех среди начинающих писателей и был вознагражден премией.

В настоящее время Харуки Мураками считается известным писателем Японии. Он является лауреатом литературной премии "Йомиури", которой были удостоены такие авторы как Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ и Юкио Мисима. Писатель признавался, что романы выходили довольно часто, практически каждый год, однако перечитывать их он никогда не стремился. 28 мая 2009 года на продажу в Японии был выставлен роман "1Q84", который разлетелся за день.

Произведения:

Страна Чудес без тормозов и Конец Света

1Q84. Тысяча невестьсот восемьдесят четыре

Кафка на пляже

Норвежский лес

Дэнс, дэнс, дэнс

Охота на овец

Хроники Заводной Птицы

В 1986 году родилась украинская певица Злата Огневич.

Инна Леонидовна Бордюг (настоящее имя певицы) родилась в Мурманске в семье военного хирурга Леонида Григорьевича Бордюга и педагога (учительницы русского языка и литературы) Галины Васильевны Бордюг. Семья жила в Петербурге и Минске. Инна начала заниматься музыкой в Крыму, в Судаке, куда переехала с семьей в 5 лет.

В 2008 году окончила Национальный авиационный университет.. Становление Златы уже в качестве профессиональной певицы состоялось в Киеве, где девушка стала выпускницей Киевского института музыки им. Глиэра по специализации "джазовый вокал".

Злата Огневич является солисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооружённых сил Украины, также пела в латин-бэнде.

В 2010 году Злата Огневич стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидения 2010" от Украины, но не одержала победу.

В 2011 году приняла участие в отборе "Евровидения 2011", но также не одержала победу.

Злата Огневич стала голосом рекламной кампании ТМ "Корона" — c песней "Страсть".

Выступала в качестве специального гостя на международном конкурсе "Славянский базар" в Витебске.

В 2011 году на конкурсе Crimea Music Fest заняла первое место и вдобавок получила приз прессы.

В 2012 году стала лицом рекламной кампании курортов Крыма.

В 2013 году представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в Мальмё с песней "Gravity", на котором заняла 3-е место.

Что интересного в мире произошло 12 января

1967 - Впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.

1998 - Подписан протокол о запрете клонирования человека.

2010 - На Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.

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