Умер ставший мемом кот-пианист

Умер ставший героем многочисленных мемов кот-пианист Бенто.

Животному было девять лет. О кончине домашнего питомца, которая произошла еще 8 марта, сообщил его хозяин в видеоролике, посвященном памяти кота.

Отметим, что Бенто стал звездой после опубликованного в 2009 году ролика. Его хозяин Чарли Шмидт нарядил кота в рубашку и посадил за инструмент. На деле лапами кота управлял хозяин, но пользователей привлекла не суть, а общая комичность ситуации.

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Изображение рыжего "музыканта" быстро стало мемом, обозначающим реакцию на странную ситуацию. Спустя год известное животное даже привлекли к съемкам в одном из рекламных роликов, где он выступил в уже привычном амплуа.

Пользователи интернета отреагировали на смерть кота болезненно. Его называли легендой и международным достоянием интернета.

Как сообщал "Обозреватель", ранее пес и кот, объехавшие вместе полмира, стали звездами Instagram.