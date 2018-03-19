Помер кіт-піаніст, який став мемом

Помер кіт-піаніст Бенто, який став героєм численних мемів

Тварині було дев'ять років. Про смерть домашнього вихованця, яка сталася ще 8 березня, повідомив його господар у відеоролику, присвяченому пам'яті кота.

Зазначимо, що Бенто став зіркою після опублікованого в 2009 році ролика. Його господар Чарлі Шмідт нарядив кота в сорочку і посадив за інструмент. На ділі лапами кота керував господар, але користувачів привернула не суть, а загальна комічність ситуації.

Новини Помер творець легендарних мультфільмів про кота Леопольда

Зображення рудого "музиканта" швидко стало мемом, що позначає реакцію на дивну ситуацію. Через рік відому тварину навіть залучили до зйомок в одному з рекламних роликів, де він виступив в уже звичному амплуа.

Користувачі інтернету відреагували на смерть кота болісно. Його називали легендою і міжнародним надбанням інтернету.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше пес і кіт, які об'їхавши разом півсвіту, стали зірками Instagram.