Помер кіт-піаніст, який став мемом

Помер кіт-піаніст Бенто, який став героєм численних мемів
Тварині було дев'ять років. Про смерть домашнього вихованця, яка сталася ще 8 березня, повідомив його господар у відеоролику, присвяченому пам'яті кота.
Зазначимо, що Бенто став зіркою після опублікованого в 2009 році ролика. Його господар Чарлі Шмідт нарядив кота в сорочку і посадив за інструмент. На ділі лапами кота керував господар, але користувачів привернула не суть, а загальна комічність ситуації.
Зображення рудого "музиканта" швидко стало мемом, що позначає реакцію на дивну ситуацію. Через рік відому тварину навіть залучили до зйомок в одному з рекламних роликів, де він виступив в уже звичному амплуа.
Користувачі інтернету відреагували на смерть кота болісно. Його називали легендою і міжнародним надбанням інтернету.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше пес і кіт, які об'їхавши разом півсвіту, стали зірками Instagram.