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Пассажир самолета заснял на смартфон НЛО: видео

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Пассажир китайской авиакомпании во время полета заснял на смартфон неизвестный летающий объект, который внезапно поравнялся в небе с самолетом.

Автор видео держал НЛО в кадре несколько секунд, после чего объект спрятался за облаками. Ролик, опубликованный на YouTube-канале SECTION 51 2.0 собрал более 300 тысяч просмотров и активную дискуссию сторонников теории внеземных цивилизаций (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В описании ролика указывается, что радары самолета не засекали никаких неопознанных объектов в небе, соответственно, пилоты не отреагировали на появление НЛО рядом.

Специалисты, ознакомившиеся с видео, не смогли распознать объект и как-либо прокомментировать появление НЛО на столь коротком расстоянии от пассажирского самолета.

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Что же касается реакции, некоторые пользователи видеохостинга предположили, что ролик является фейком. Они указали на то, что автор видео никак не отреагировал на появление в небе НЛО и видео снималось в качестве заготовки для монтажа.

"Ни выкриков, ни удивления, даже камера не пошевелилась. Вы тоже так спокойно реагируете, когда в небе вдруг появляется НЛО?" - отметили в комментариях.

Как сообщал ранее "Обозреватель", на картах Google обнаружили следы крушения НЛО.

Объект
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