Пассажир самолета заснял на смартфон НЛО: видео

Пассажир китайской авиакомпании во время полета заснял на смартфон неизвестный летающий объект, который внезапно поравнялся в небе с самолетом.

Автор видео держал НЛО в кадре несколько секунд, после чего объект спрятался за облаками. Ролик, опубликованный на YouTube-канале SECTION 51 2.0 собрал более 300 тысяч просмотров и активную дискуссию сторонников теории внеземных цивилизаций (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В описании ролика указывается, что радары самолета не засекали никаких неопознанных объектов в небе, соответственно, пилоты не отреагировали на появление НЛО рядом.

Специалисты, ознакомившиеся с видео, не смогли распознать объект и как-либо прокомментировать появление НЛО на столь коротком расстоянии от пассажирского самолета.

Что же касается реакции, некоторые пользователи видеохостинга предположили, что ролик является фейком. Они указали на то, что автор видео никак не отреагировал на появление в небе НЛО и видео снималось в качестве заготовки для монтажа.

"Ни выкриков, ни удивления, даже камера не пошевелилась. Вы тоже так спокойно реагируете, когда в небе вдруг появляется НЛО?" - отметили в комментариях.

Как сообщал ранее "Обозреватель", на картах Google обнаружили следы крушения НЛО.