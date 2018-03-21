Пасажир літака зняв на смартфон НЛО: відео

Пасажир китайської авіакомпанії під час польоту зняв на смартфон невідомий літаючий об'єкт, який раптово порівнявся у небі з літаком.

Автор відео тримав НЛО в кадрі кілька секунд, після чого об'єкт сховався за хмарами. Ролик, опублікований на YouTube-каналі SECTION 51 2.0 зібрав понад 300 тисяч переглядів і активну дискусію прихильників теорії позаземних цивілізацій (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В описі ролика вказується, що радари літака не фіксували ніяких непізнаних об'єктів у небі, відповідно, пілоти не відреагували на появу НЛО поруч.

Фахівці, які ознайомилися з відео, не змогли розпізнати об'єкт і як-небудь прокоментувати появу НЛО на такій короткій відстані від пасажирського літака.

Що ж стосується реакції, деякі користувачі відеохостингу припустили, що ролик є фейком. Вони вказали на те, що автор відео ніяк не відреагував на появу в небі НЛО і відео знімалося в якості заготовки для монтажу.

"Ні вигуків, ні подиву, навіть камера не поворухнулася. Ви теж так спокійно реагуєте, коли в небі раптом з'являється НЛО?" - зазначили в коментарях.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", на картах Google виявили сліди катастрофи НЛО.