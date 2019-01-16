Законопроект о переходе церквей в ПЦУ: автор прояснил детали

Новый законопроект о смене принадлежности религиозных общин должен закрыть пробелы в законодательстве Украины. После его принятия подобные решения будут принимать сами общины.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам духовности, один из инициаторов законопроекта Виктор Еленский. Он подчеркнул, что речь не идет ни о каких "местных референдумах", которыми патриарх РПЦ Кирилл пугал ООН и лидеров нормандской четверки.

"В законе Украины "О свободе совести и религиозные организации" речь идет о том, что любая религиозная община в Украине и за её пределами может быть подчинена любому религиозному центру. И так же может свободно изменять свою принадлежность. Но каким способом это должно происходить, закон не уточняет. Это приводило к непониманию, даже к столкновениям и судебным процессам", – пояснил Еленский.

Он заверил, что в законопроекте тщательно прописана минимальная доля государственного вмешательства в процесс перехода общин. А именно, указано, что решение о переходе принимается на общих сборах религиозной общины двумя третями голосов от того количества, которое необходимо, чтобы такое собрание считалось правомочным.

"Сегодняшний закон отвечает европейским нормам, но поскольку после создания ПЦУ начались переходы, то там обнаружились некоторые пробелы в процессе регистрации статутов", – назвал депутат основную причину разработки законопроекта.

"Если все будет согласовано с процедурой и мы все успеем, то голосование законопроекта будет уже в четверг, а если нет – оно будет на следующей сессионной неделе", – подвел итог Еленский.

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