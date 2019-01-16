Законопроект про перехід церков до ПЦУ: автор прояснив деталі

Новий законопроект про зміну приналежності релігійних громад має закрити прогалини в законодавстві України. Після його ухвалення подібні рішення ухвалюватимуть самі громади.

Про це у ефірі ObozTV розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань духовності, один з ініціаторів законопроекту Віктор Єленський. Він наголосив, що про жодні "місцеві референдуми", якими патріарх РПЦ Кирил лякав ООН і лідерів нормандської четвірки, мови взагалі немає.

"У законі України "Про свободу совісті та релігійні організації" йдеться про те, що будь-яка релігійна громада в Україні та поза її межами може бути підпорядкована будь-якому релігійному центру. І так само може вільно змінювати свою приналежність. Але яким чином це повинно відбуватися, закон не уточнює. Це призводило до непорозумінь, навіть до сутичок і судових процесів", — пояснив Єленський.

Він запевнив, що в законопроекті ретельно прописана мінімальна частка державного втручання у процес переходу громад. А саме зазначено, що рішення про перехід ухвалюється на загальних зборах релігійної громади двома третинами голосів від тієї кількості, яка необхідна, щоб такі збори вважалися правомочними.

"Сьогоднішній закон відповідає європейським нормам, але оскільки після створення ПЦУ почалися переходи, то там було виявлено окремі прогалини у процесі реєстрації статутів", — назвав депутат основну причину розробки законопроекту.

"Якщо все буде погоджено із процедурою і ми все встигнемо, то голосування законопроекту буде вже у четвер, а якщо ні — воно буде на наступному сесійному тижні", — підбив підсумки Єленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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