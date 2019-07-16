Закон о декоммунизации признали конституционным – СМИ

Конституционный суд Украины на закрытом заседании 16 июля признал конституционным так называемый закон о декоммунизации.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник. По его словам, КСУ постановил, что "пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также является реальной угрозой для современной украинской государственности".

Рассмотрение вопроса соответствия Конституции закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" началось после представления 46 нардепов.

Информацию о признании документа конституционным также подтвердили источники агентства Укринформ, и пресс-служба суда для "BBC Украина".

Ленин под КСУ focus.ua

Митинг против отмены декоммунизации под стенами КСУ собрался около 10 утра. Участники протеста принесли с собой плакаты и пионерские галстуки. Организатором акции выступила благотворительная организация "Повернися живим". Несколько десятков участников протеста принесли с собой плакаты и пионерские галстуки.

Как писал OBOZREVATEL, идею главы президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова выносить переименования городов и улиц на местные референдумы назвали угрозой декоммунизации.

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