Закон про декомунізацію визнали конституційним – ЗМІ

Конституційний суд України на закритому засіданні 16 липня визнав конституційним так званий закон про декомунізацію.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело. За його словами, КСУ постановив, що "пропаганда комуністичного режиму є спробою виправдати тоталітаризм і запереченням конституційних принципів та демократичних цінностей, а також є реальною загрозою для сучасної української державності".

Розгляд питання відповідності Конституції закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їхньої символіки" почався після подання 46 нардепів.

Інформацію про визнання документа конституційним також підтвердили джерела агентства Укрінформ та пресслужба суду для "BBC Україна".

Це рішення, зокрема, означає, що процес перейменування вулиць і міст, названих іменами комуністичних діячів, не суперечить Основному Закону.

Ленін під КСУ focus.ua

За весь час розгляду цього питання під КСУ збиралися кілька мітингів, також і в день винесення рішення. Акція проти скасування декомунізації під стінами КСУ 16 липня розпочалася приблизно о 10 ранку. Учасники протесту принесли з собою плакати і піонерські галстуки. Організатором виступила благодійна організація "Поверніть живим".

Мітинг 16 липня Фото: "Повернись живим"

Мітинг 16 липня Фото: "Повернись живим"

Як писав OBOZREVATEL, ідею глави президентської партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова виносити перейменування міст і вулиць на місцеві референдуми назвали загрозою декомунізації.

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