Въезд в АТО: для украинцев придумали наказание

За нарушение порядка въезда или выезда в район проведения антитеррористической операции будут штрафовать. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 26 апреля.

В частности, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" предусматривает, что въезд или выезд из зоны АТО вне контрольных пунктов влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн).

Нарушение порядка, совершенное группой лиц или человеком, который уже привлекался к административной ответственности за это, предусматривает штраф в размере от 50 до 70 необлагаемых минимумов (850 - 1 190 грн).

Более того, закон предусматривает, что нарушитель может быть задержан на срок до 3 часов для составления протокола, а в случае необходимости - до 3 суток для установления личности или обстоятельств правонарушения. Это же касается и тех, кто злостно не подчинялся законному распоряжению или требованию военнослужащего или пограничника.

Как сообщал ранее "Обозреватель", АТО на Донбассе будет закончена до мая 2018 года. По словам президента Петра Порошенко, Украина переходит к другому формату обороны.