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Въезд в АТО: для украинцев придумали наказание

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За нарушение порядка въезда или выезда в район проведения антитеррористической операции будут штрафовать. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 26 апреля.

В частности, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" предусматривает, что въезд или выезд из зоны АТО вне контрольных пунктов влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн).

Нарушение порядка, совершенное группой лиц или человеком, который уже привлекался к административной ответственности за это, предусматривает штраф в размере от 50 до 70 необлагаемых минимумов (850 - 1 190 грн).

Более того, закон предусматривает, что нарушитель может быть задержан на срок до 3 часов для составления протокола, а в случае необходимости - до 3 суток для установления личности или обстоятельств правонарушения. Это же касается и тех, кто злостно не подчинялся законному распоряжению или требованию военнослужащего или пограничника.

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Как сообщал ранее "Обозреватель", АТО на Донбассе будет закончена до мая 2018 года. По словам президента Петра Порошенко, Украина переходит к другому формату обороны.

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Тема
АТО на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
АТО
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