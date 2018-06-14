Всплыл важный нюанс с налогами для части украинцев

В Государственной фискальной службе Украины разъяснили, что адвокаты и нотариусы имеют право вычесть из суммы полученного дохода расходы на осуществление своей профессиональной деятельности.

Об этом сообщает издание "Протокол". Так, согласно п. 178.3 ст. 178 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее - НКУ) адвокаты, как лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право на вычет из суммы полученного дохода документально подтвержденных расходов, необходимых для осуществления их независимой профессиональной деятельности.

Также, согласно п. 178.6 ст. 178 Кодекса, физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности.

Форма и порядок ведения Книги учета доходов и расходов утвержден приказом Миндоходов от 16.09.2013 №481, п.п.5 п.6 которого установлено, что документами, подтверждающими понесенные расходы, непосредственно связанные с полученным доходом, являются платежные поручения, квитанция, фискальный чек, акт закупки (выполненных работ, оказанных услуг) и другие первичные документы, удостоверяющие факт оплаты товаров, работ, услуг.

Обобщающей налоговой консультацией по некоторым вопросам налогообложения физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (частных нотариусов, адвокатов), утвержденной приказом ГНС Украины от 24.12.2012 № 1185 (далее - Приказ №1185), определен необходимый перечень расходов, обусловленный требованиями Закона Украины от 5 июля 2012 № 5076 - VI "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (далее - Закон №5076), которые могут быть учтены для определения совокупного чистого дохода физическими лицами при осуществлении независимой адвокатской деятельности, а именно:

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- арендная плата за пользование помещением, которое является рабочим местом адвоката, в том числе его текущий ремонт, оборудование пандуса для подъезда инвалидов;

- техническое обеспечение деятельности рабочего места адвоката и его обслуживания (охранная и пожарная сигнализация, огнестойкий сейф, информационная вывеска, металлическая дверь или металлические роллеты);

- обслуживание технического оборудования (компьютеры, в том числе их программное обеспечение, принтеры, сканер, ксерокс, факс, телефон и т.п.);

- расходы на изготовление печатей и штампов, а также их замену;

- уплата ежегодных взносов адвокатов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления;

- открытие счетов в банках и их расчетно-кассовое обслуживание (депозитные счета);

- оплата труда и обязательные начисления в фонд оплаты труда помощников, секретарей, стажеров (наемных работников);

- прохождение повышения квалификации адвокатом; участие в краткосрочных семинарах, симпозиумах, научно-практических конференциях; совершенствование профессионального мастерства. Приобретение и подписка юридической литературы (книг, журналов, дисков, программ и т.п.);

- расходы на сбор доказательств, получение выводов специалистов (экспертов) в соответствии с условиями договора о предоставлении правовой помощи;

- расходы на пользование электронной базой законодательства;

- расходы на подключение и пользование сетью Интернет;

- изготовление бланков (в том числе ордеров) с указанием фамилии, имени и отчества адвоката, номера и даты выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью;

- приобретение канцелярских принадлежностей;

- уплата адвокатами взносов в Пенсионный фонд Украины, в том числе в пользу наемных работников, и фонды общеобязательного государственного социального страхования;

- программное обеспечение;

- почтовые и курьерские услуги, необходимые для выполнения адвокатской деятельности;

- расходы на услуги телекоммуникационной связи, электронные цифровые подписи для ведения бухгалтерского и налогового учета и для представления налоговой отчетности, отчетности в органы статистики, Пенсионный Фонд Украины, другие фонды общеобязательного государственного страхования.

Порядок оплаты услуг и возмещения расходов адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 № 465 (далее - Постановление № 465).

Перечень расходов адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь определен обобщающей налоговой консультацией, утвержденной приказом Миндоходов Украины от 30.12.2013 № 885.

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Таким образом, при определении совокупного годового чистого дохода физических лиц, осуществляющих независимую адвокатскую деятельность и предоставили в отчетном налоговом году бесплатную вторичную правовую помощь, в случае получения из бюджета возмещения расходов, в соответствии с Постановлением № 465 и включения сумм указанного возмещения в доход, такие физические лица имеют право учитывать, кроме расходов предусмотренных Приказом № 1185, дополнительные документально подтвержденные расходы, связанные с предоставлением бесплатной вторичной правовой помощи, в частности:

- расходы на проезд транспортом общего пользования (кроме авиационного, железнодорожного в мягких вагонах поездов, судами морского и речного транспорта);

- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов в случае использования собственного транспортного средства в ночное время или сельской местности или при отсутствии сообщения транспортом общего пользования. В частности, к таким расходам относится оплата ежегодных взносов адвокатов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления.

Согласно п. 2 с. 58 Закона № 5076, адвокаты, право на занятие адвокатской деятельностью которых остановлено, освобождаются от уплаты ежегодных взносов адвокатов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления на период приостановления такого права.

Одновременно, согласно абз. 2 п. 178.3 ст. 178 Кодекса, в случае неполучения справки о взятии на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов.

Исходя из изложенного, адвокатский взнос на обеспечение деятельности адвокатского самоуправления, уплаченный адвокатом до получения справки о постановке на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, не включается в состав расходов адвоката.

Вместе с тем, нет законодательных оснований для отнесения расходов на услуги пультовой охраны квартиры, являющейся собственностью физического лица, и расходов на пользование интернетом в такой квартире, на расходы, связанные с осуществлением независимой адвокатской деятельности, освидетельствованию следующее.

Право частной собственности закрепляет Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины и Закон Украины "О собственности". Субъектом права частной собственности в соответствии со ст. 325 Гражданского кодекса Украины являются физические и юридические лица. Гражданский кодекс Украины предусматривает, что участниками гражданских отношений и субъектами права собственности являются физические лица (часть первая ст. 2 и часть первая ст. 318). Кроме того, согласно действующей редакции Жилищного кодекса Украинской ССР, граждане, имеющие в частной собственности, в частности, квартиру (которая относится к частного жилищного фонда), пользуются ею для личного проживания и проживания членов их семей, поскольку назначение жилых помещений - именно постоянное проживание в них граждан (ст. ст. 4, 6 и 150 Жилищного кодекса Украинской ССР).

Отмечается также, что невозможно документально подтвердить принадлежность таких расходов исключительно к расходам, связанным с осуществлением независимой адвокатской деятельности.

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