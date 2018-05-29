ГФС отдали Кабмину: что за этим стоит

Решение Кабинета министров Украины о переподчинении правительству Государственной фискальной службы (ГФС) вызвано деструктивной и провальной работой руководства Министерства финансов.

Об этом заявил глава Общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко, сообщают "Українські новини".

ГФС

"При создании ГФС она была подчинена Кабмину. Потом Яценюк (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк- Ред.) своим решением переподчинил его Яресько (экс-министр финансов Наталия Яресько - Ред.), насколько я помню. И сейчас при министре Данилюке идут постоянные конфликты. Уровень блокирования со стороны Минфина любых инициатив (ГФС) дошел до какого-то своего предела, поэтому и принято такое силовое решение. Взять любое направление в работе Минфина – мы видим там, по сути, провал. Министр в постоянном конфликте и с депутатами, и с профильным комитетом, и с ГФС, хотя Мирослав Продан (и.о. главы ГФС - Ред.) изо всех сил, со всей его дипломатичностью пытается избежать конфликта, и говорит, что мы (с Минфином) дружим... Этот человек (министр Александр Данилюк) не срабатывается абсолютно со всеми. После переподчинения позиция министра будет приниматься во внимание, но никак не блокировать кадровые, бюджетные инициативы и так далее. Как это будет действовать пока рано говорить. Давайте дождемся самого постановления КМУ", - заявил Алексеенко.

По его мнению, реформирование ГФС по образцу, предлагаемому Минфином, привело бы к коллапсу фискальной системы.

"Эта реформа ГФС, которая ничего общего с практикой не имеет. Создание двух юридических лиц привело бы к коллапсу. В Минфине берут на щит, якобы они реформировали систему возмещения НДС, хотя эта реформа была еще раньше предложена группой Нины Южаниной. Больше я не вижу каких-то плюсов в деятельности министерства. Писался (Минфином) закон про службу финансовых расследований. Все признали его не подходящим к нашим реалиям", - говорит Алексеенко.

Он отмечает, что министр занимается пиаром и систематически дезинформирует международных партнеров Украины.

"Данилюк не первый раз пишет от имени Украины послам. Когда они валили налог на выведенный капитал, Минфин обратился к странам "Большой семерки", чтобы они поддержали идею, что это все невыгодно. Написал в Мировой банк, что нельзя этот налог вводить в этом году. Хотя потом, как оказалось, Минфин, используя международную финансовую помощь, проводил анализ законопроекта, взяв за основу совершенно другую концепцию. Такие действия граничат с мошенничеством. Получается, обманывали и МВФ, и послов, и Мировой банк? Как можно такие действия назвать? А ситуация с блокировкой налоговых накладных? Это система Минфина, от которой страдал малый и средний бизнес. Миллионы, если не миллиарды, потерял на блокировке малый и средний бизнес просто из-за необдуманного эксперимента. Хотя все говорили - и общественность, и депутаты, - проведите хотя бы тестовый режим. Такой эксперимент над украинским бизнесом граничит с преступлением. Сегодня передали эту систему в управление ГФС, но в прошлом году это было просто что-то невероятное", - считает Алексеенко.

По словам главы общественного совета, после переподчинения ГФС правительству появляется шанс на продуктивное реформирование госструктуры.

"Я надеюсь, что будет все-таки реформа, но не та, которую придумывает министр и его советники, у которых практики не было в этой сфере. Реформированием должны заниматься люди, которые видят, понимают ситуацию изнутри, хотят изменить ее к лучшему и знают, как это сделать без грантов международной помощи, которые лишь бы распилить, а там будь что будет. Нужно работать, находить консенсус и не устраивать постоянно демарши", - утверждает эксперт.

Отметим, что по информации СМИ, Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы непосредственно Кабмину.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ежегодно из-за нереализованных реформ ГФС и таможни Украина теряет 130 млрд грн.