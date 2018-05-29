Руководителя ГФС Продана обвинили в превышении служебных полномочий

Экс-руководитель Ривненской таможни Чаборай обвиняет Продана в том, что подписав заявление о его увольнении, исполняющий обязанностипредседателя ГФС Продан превысил служебные полномочия.

Как сообщается, по мнению Чаборая, приказ о его увольнении с должности подписан не уполномоченным на то лицом, и это является основанием для восстановления в должности.

"Учитывая тот факт, что в период с 01.02.2018 года по 06.02.2018 года отсутствовало лицо исполняющего обязанности председателя ГФС Украины между мной и ГФС Украины не было достигнуто соглашение относительно моего увольнения на основании п.1 ст.36 КЗоТ, так как со стороны ГФС соглашение подписано не уполномоченным на это лицом ", - отмечает Андрей Чаборай.

Как известно, 7 марта Мирослав Продан уволил начальника Ровенской таможни по соглашению сторон.