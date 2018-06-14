З'явився важливий нюанс з податками для частини українців

У Державній фіскальної службі України пояснили, що адвокати та нотаріуси мають право відняти від суми отриманого доходу витрати на здійснення своєї професійної діяльності.

Про це повідомляє видання "Протокол". Так, згідно з п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) адвокати, як особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право на відрахування з суми отриманого доходу документально підтверджених витрат, необхідних для здійснення їх незалежної професійної діяльності .

Також, згідно з п. 178.6 ст. 178 Кодексу, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

Форма і порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджені наказом Міндоходів від 16.09.2013 №481, п.п.5 п.6 якого встановлено, що документами, які підтверджують понесені витрати, безпосередньо пов'язані з отриманим доходом, є платіжні доручення, квитанція, фіскальний чек, акт закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати товарів, робіт, послуг.

Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), затвердженою наказом ДПС України від 24.12.2012 № 1185 (далі - Наказ №1185), визначено необхідний перелік витрат, обумовлений вимогами Закону України від 5 липня 2012 року № 5076 - VI "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі - Закон №5076), які можуть бути враховані для визначення сукупного чистого доходу фізичними особами при здійсненні незалежної адвокатської діяльності, а саме:

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- орендна плата за користування приміщенням, яке є робочим місцем адвоката, у тому числі його поточний ремонт, обладнання пандуса для під'їзду інвалідів;

- технічне забезпечення діяльності робочого місця адвоката та його обслуговування (охоронна і пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна вивіска, металеві двері або металеві ролети);

- обслуговування технічного обладнання (комп'ютери, в тому числі їх програмне забезпечення, принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон і т.п.);

- витрати на виготовлення печаток і штампів, а також їх заміну;

- сплата щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

- відкриття рахунків у банках і їх розрахунково-касове обслуговування (депозитні рахунки);

- оплата праці та обов'язкові нарахування до фонду оплати праці помічників, секретарів, стажистів (найманих працівників);

- проходження підвищення кваліфікації адвокатом; участь в короткотермінових семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях; вдосконалення професійної майстерності. Придбання та підписка юридичної літератури (книг, журналів, дисків, програм і т.п.);

- витрати на збір доказів, отримання висновків фахівців (експертів) відповідно до умов договору про надання правової допомоги;

- витрати на користування електронною базою законодавства;

- витрати на підключення та користування мережею Інтернет;

- виготовлення бланків (в тому числі ордерів) із зазначенням прізвища, імені та по батькові адвоката, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- придбання канцелярського приладдя;

- сплата адвокатами внесків до Пенсійного фонду України, в тому числі на користь найманих працівників, та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- програмне забезпечення;

- поштові та кур'єрські послуги, необхідні для виконання адвокатської діяльності;

- витрати на послуги телекомунікаційного зв'язку, електронні цифрові підписи для ведення бухгалтерського та податкового обліку та для подання податкової звітності, звітності до органів статистики, Пенсійного Фонду України, інших фондів загальнообов'язкового державного страхування.

Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 № 465 (далі - Постанова № 465).

Перелік витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу визначено узагальнюючою податковою консультацією, затвердженою наказом Міндоходів України від 30.12.2013 № 885.

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Таким чином, при визначенні сукупного річного чистого доходу фізичних осіб, які здійснюють незалежну адвокатську діяльність і надали в звітному податковому році безоплатну вторинну правову допомогу, у разі отримання з бюджету відшкодування витрат, відповідно до Постанови № 465 та включення сум зазначеного відшкодування в доход, такі фізичні особи мають право враховувати, крім витрат передбачених Наказом № 1185, додаткові документально підтверджені витрати, пов'язані з наданням безкоштовної вторинної правової допомоги, зокрема:

- витрати на проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного, залізничного в м'яких вагонах поїздів, судами морського і річкового транспорту);

- витрати на придбання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу в нічний час або у сільській місцевості або при відсутності сполученням транспортом загального користування. Зокрема, до таких витрат відноситься оплата щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Згідно п. 2 с. 58 Закону № 5076, адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період призупинення такого права.

Одночасно, відповідно до абз. 2 п. 178.3 ст. 178 Кодексу, у разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Виходячи з викладеного, адвокатський внесок на забезпечення діяльності адвокатського самоврядування, сплачений адвокатом до отримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, не включається до складу витрат адвоката.

Разом з тим, немає законодавчих підстав для віднесення витрат на послуги пультової охорони квартири, що є власністю фізичної особи, і витрат на користування інтернетом в такій квартирі, на витрати, пов'язані із здійсненням незалежної адвокатської діяльності, огляду наступне.

Право приватної власності закріплює Конституція України, Цивільний кодекс України та Закон України "Про власність". Суб'єктом права приватної власності відповідно до ст. 325 Цивільного кодексу України є фізичні та юридичні особи. Цивільний кодекс України передбачає, що учасниками цивільних відносин та суб'єктами права власності є фізичні особи (частина перша ст. 2 і частина перша ст. 318). Крім того, відповідно до чинної редакції Житлового кодексу Української РСР, громадяни, які мають у приватній власності, зокрема, квартиру (яка відноситься до приватного житлового фонду), користуються нею для особистого проживання і проживання членів їх сімей, оскільки призначення житлових приміщень - саме постійне проживання в них громадян (ст. ст. 4, 6 і 150 Житлового кодексу Української РСР).

Відзначається також, що неможливо документально підтвердити приналежність таких витрат виключно до витрат, пов'язаних із здійсненням незалежної адвокатської діяльності.

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