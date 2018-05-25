Вслед за Бочковским: экс-замглавы ГосЧС Стоецкого суд восстановил в должности

Окружной административный суд Киева постановил восстановить в должности экс-заместителя главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Василия Стоецкого, которого подозревают в превышении служебных полномочий и коррупции.

Более того, ГосЧС придется выплатить Стоецкому среднюю зарплату за период вынужденного прогула в размере 463 583,48 грн.

Василий Стоецкий

Стоецкий обратился в суд с иском, в котором требовал признать противоправным постановление об его увольнении с должности заместителя главы ГосЧС, восстановить его на работе с 25 марта 2015 года и выплатить зарплату за это время.

Свое требование Стоецкий мотивировал тем, что его уволили с нарушениями. В частности, увольнение за нарушение присяги государственного служащего было необоснованным, потому что он не принимал такую присягу. Более того, служебное расследование, которое могло бы установить факт другого нарушения, не проводилось, а акт, который мог бы подтвердить такое нарушение, не составлялся.

Единым основанием его увольнения, исходя из позиции Стоецкого, было уголовное производство по подозрению в в злоупотреблениях служебным положением и причастности к коррупционным схемам в ГосЧС.

При этом, Стоецкий подчеркнул, что Печерский районный суд г. Киева постановил вернуть Главному следственному управлению МВД ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей как необоснованное доказательствами. Более того, в отношении него пока так и не вынсесено никакое решение суда.

Также Стоецкий заявил, что были и процедурные нарушения при его увольнении.

Ответчик в суде утверждал, что Стоецкий был уволен с правильной юридической квалификацией, поскольку он нарушил присягу, совершив проступок, который подрывает к нему доверие, как к носителю власти. А инкриминированные Стоецкому действия делают невозможным его пребывание на должности. Относительно расследования ответчик заявлял, что Стоецкий имел право его потребовать, чтобы снять с него безосновательные, по его мнению, подозрения, но он им не воспользовался.

Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что распоряжение об увольнении Стоецкого было принято без соблюдения требований действующего законодательства, которое определяет порядок принятия таких решений Кабмином. Более того, по мнению суда, предпосылкой для увольнения должно было стать тщательное служебное расследование, которым должен был быть установлен факт нарушения Стоецким присяги.

Исходя из вывода о том, что Стоецкий был уволен противоправно, суд постановил восстановить его на должности с 26 марта 2015 года и выплатить ему среднюю заработную плату за время вынужденного прогула в размере 463 583,48 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Окружной административный суд Киева восстановил в должности главы ГосЧС второго фигуранта коррупционного скандала Сергея Бочковского.