Слідом за Бочковським: екс-заступника голови ДСНС Стоєцького суд поновив на посаді

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив поновити на посаді екс-заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Василя Стоєцького, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень і корупції.

Більш того, ДСНС доведеться виплатити Стоєцькому середню зарплату за період вимушеного прогулу в розмірі 463 583,48 грн.

Василь Стоєцький

Стоєцький звернувся в суд з позовом, в якому вимагав визнати протиправною постанову про його звільнення з посади заступника голови ДСНС, поновити його на роботі з 25 березня 2015 року та виплатити зарплату за цей час.

Свою вимогу Стоєцький мотивував тим, що його звільнили з порушеннями. Зокрема, звільнення за порушення присяги державного службовця було необгрунтованим, тому що він не складав таку присягу. Більш того, службове розслідування, яке могло б встановити факт іншого порушення, не проводилося, а акт, який міг би підтвердити таке порушення, не складався.

Єдиною підставою його звільнення, виходячи з позиції Стоєцького, було кримінальне провадження за підозрою в в зловживаннях службовим становищем і причетності до корупційних схем в ДСНС.

При цьому, Стоєцький підкреслив, що Печерський районний суд м.Києва ухвалив повернути Головному слідчому управлінню МВС клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як необґрунтоване доказами. Більш того, щодо нього поки так і не винсесено ніяке рішення суду.

Також Стоєцький заявив, що були і процедурні порушення при його звільненні.

судять за трьома статтями

Відповідач в суді стверджував, що Стоєцький був звільнений з правильною юридичною кваліфікацією, оскільки він порушив присягу, зробивши проступок, який підриває до нього довіру, як до носія влади. А інкриміновані Стоєцькому дії унеможливлюють його перебування на посаді. Щодо розслідування відповідач заявляв, що Стоєцький мав право його вимагати, щоб зняти з нього безпідставні, на його думку, підозри, але він ним не скористався.

Суд, в свою чергу, прийшов до висновку, що розпорядження про звільнення Стоєцького було прийнято без дотримання вимог чинного законодавства, яке визначає порядок прийняття таких рішень Кабміном. Більш того, на думку суду, передумовою для звільнення мало стати ретельне службове розслідування, яким повинен був бути встановлений факт порушення Стоєцьким присяги.

Виходячи з висновку про те, що Стоєцький був звільнений протиправно, суд постановив поновити його на посаді з 26 березня 2015 року та виплатити йому середню заробітну плату за час вимушеного прогулу в розмірі 463 583,48 грн.

пустили на робоче місце: названа причина

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДСНС другого фігуранта корупційного скандалу Сергія Бочковського.