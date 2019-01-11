В Украине заработали новые правила секса: нужна ли расписка и что важно знать

11 января в Украине вступили в силу поправки в Уголовный кодекс относительно насилия и изнасилования. Особый резонанс среди украинцев вызывает пункт о так называемом “сексе без расписки”. Многие опасаются, что норма станет еще одним способом шантажа и манипуляций.

В чем заключаются новые “правила секса” и можно ли сесть в тюрьму за секс с супругой или супругом — в материале OBOZREVATEL.

Что приняли

С 11 января в стране действует обновленный Уголовный кодекс. Ранее народные депутаты внесли в отечественное законодательство положения одной из европейских конвенций. Главная их суть — любой человек после полового акта может заявить в полицию, что не давал на это согласия.

На языке закона новые правила звучат так:

“Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица (изнасилование) — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет”.

Именно эта норма и вызвала резонанс среди украинцев. При такой трактовке закона непонятно, что такое “согласие” и как оно должно быть оформлено. Речь идет о расписке, устном уведомлении партнера, публичном заявлении в присутствии свидетелей или чистосердечном признании на видеокамеру.

Возможно, нюансы закона неизвестны и народным депутатам. Ранее OBOZREVATEL пытался связаться с более чем 10 депутатами, но никто из них не захотел комментировать принятый закон.

Что делать, если возникли проблемы

Обращаться за квалифицированной юрпомощью.

Адвокат Клим Братковский считает, что с принятием закона особых изменений не будет. И раньше жена могла подать заявление на мужа, если был факт изнасилования. Сейчас же попросту меняется подход к таким делам.

“Это не простое дело, ведь возбуждать производство будут на основании заявления. Не то, что там кто-то слышал или еще что-то. В каждом конкретном случае будут разбираться, проводить экспертизы и так далее”, — пояснил OBOZREVATEL Братковский, а также добавил, что предположения о "расписках" или каких-либо фиксациях сексуального акта "притянуты за уши".

По мнению же юриста Ярослава Куца, в нынешней редакции закон требует изменений. Возможно, речь идет о детекторе лжи, который может быть основой в доказательной базе. В противном случае доказать причастность к акту насилия будет сложнее.

"Я думаю, это было бы максимально правильно, поскольку могут найтись мошенники или мошенницы, которые, вступив в сексуальные отношения добровольно, будут требовать от сильных мира сего денежных компенсаций за то, чтобы не писать относительно них заявление про недобровольное согласие и насильственные сношения…

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Представьте ситуацию, когда парень или девушка с не очень хорошей репутацией находят бизнесмена, у которого есть деньги, встречают в ресторане, вступают в половые сношения, после чего встают, вытираются и говорят, мол, дяденька, дайте мне, пожалуйста, тысячу-две-три-десять долларов, а не то я на вас напишу заявление", — объяснил эксперт в эфире ObozTV. Также Куц уточнил, что закон изначально будет на стороне того, кто первый написал такое заявление.

Зачем это принимать?

Мнения юристов, опрошенных OBOZREVATEL, сходятся к двух основным позициям.

Первая — в законе четко не прописано, что такое согласие. И это может дать повод для манипуляций. Вступая в добровольный половой акт, каждая из сторон несет риски попасть под действие этой статьи. Ибо доказать "согласие" партнера без свидетелей, документа или видеофиксации практически невозможно.

"Я даже не представляю, как на практике все это может выглядеть. Мужчине придется каждый раз спрашивать у жены разрешение или оформить расписку на длительный срок? У нас хватает законов, которые вроде бы интересны и преследуют благие цели, но на практике они мертвые. Думаю, и этот закон на практике работать не будет", — пояснил OBOZREVATEL адвокат Виталий Наум.

По мнению адвоката Ростислава Кравца, поправки сыграют на руку шантажистам.

"Шантажистам точно станет легче. Можно угрожать даже супругу, что подашь заявление об изнасиловании. Ведь депутаты прописали, что добровольное согласие на интимные отношения — это результат свободного волеизъявления человека с учетом сопутствующих обстоятельств. Что это значит? Была пьяна, но не сильно?" — говорит Кравец.

Вторая — при правильной подаче и веских аргументах, обновленные правила могут уберечь кого-то из супругов от насилия. Это и является основным посылом закона — создать механизм защиты в случае сексуального домогательства.

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