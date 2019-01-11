В Україні почали діяти нові правила сексу: чи потрібна розписка і що важливо знати

11 січня в Україні набули чинності поправки в Кримінальний кодекс щодо насильства і зґвалтування. Особливий резонанс серед українців викликає пункт про так званий "секс без розписки". Багато хто побоюється, що норма стане ще одним способом шантажу і маніпуляцій.

У чому полягають нові "правила сексу" і чи можна сісти у в'язницю за секс із чоловіком або дружиною — у матеріалі OBOZREVATEL.

Що прийняли

Із 11 січня у країні діє оновлений Кримінальний кодекс. Раніше народні депутати внесли у вітчизняне законодавство положення однієї із європейських конвенцій. Головна їхня суть — будь-яка людина після статевого акту може заявити у поліцію, що не давала на це згоди.

Мовою закону нові правила звучать так:

"Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням у тіло іншої людини з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) — карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

Саме ця норма і викликала резонанс серед українців. За такого трактування закону незрозуміло, що таке "згода" і як вона повинна бути оформлена. Йдеться про розписку, усне повідомлення партнера, публічну заяву в присутності свідків або щиросердне зізнання на відеокамеру.

Можливо, нюанси закону невідомі й народним депутатам. Раніше OBOZREVATEL намагався зв’язатися із понад 10 депутатами, але ніхто із них не захотів коментувати прийнятий закон.

Що робити, якщо виникли проблеми

Звертатися за кваліфікованою юрдопомогою.

Адвокат Клим Братковський вважає, що з прийняттям закону особливих змін не буде. І раніше дружина могла подати заяву на чоловіка, якщо був факт зґвалтування. Зараз же просто змінюється підхід до таких справ.

"Це не проста справа, адже порушувати провадження будуть на підставі заяви. Не те, що там хтось чув або ще щось. У кожному конкретному випадку будуть розбиратися, проводити експертизи і так далі", — пояснив OBOZREVATEL Братковський, а також додав, що припущення щодо "розписок" або будь-яких фіксацій сексуального акту "притягнуті за вуха".

На думку ж юриста Ярослава Куца, у нинішній редакції закон потребує змін. Можливо, йдеться про детектор брехні, який може бути основою у доказовій базі. В іншому випадку довести причетність до акту насильства буде складніше.

"Я думаю, це було б максимально правильно, оскільки можуть знайтися шахраї або шахрайки, які, вступивши в сексуальні відносини добровільно, будуть вимагати від сильних світу цього грошових компенсацій за те, щоб не писати щодо них заяву про недобровільну згоду і насильницькі стосунки...

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Уявіть ситуацію, коли хлопець чи дівчина з не дуже хорошою репутацією знаходять бізнесмена, у якого є гроші, зустрічають у ресторані, вступають у статеві зносини, після чого встають, витираються і кажуть, мовляв, дядечку, дайте мені, будь ласка, тисячу-дві-три-десять доларів, інакше я на вас напишу заяву", — пояснив експерт в ефірі ObozTV. Також Куц уточнив, що закон спочатку буде на боці того, хто перший написав таку заяву.

Навіщо це приймати?

Думки юристів, опитаних OBOZREVATEL, сходяться до двох основних позицій.

Перша — в законі чітко не прописано, що таке згода. І це може дати привід для маніпуляцій. Вступаючи в добровільний статевий акт, кожна зі сторін несе ризики підпасти під дію цієї статті. Бо довести "згоду" партнера без свідків, документа або відеофіксації практично неможливо.

"Я навіть не уявляю, як на практиці все це може виглядати. Чоловікові доведеться кожного разу питати у дружини дозволу або оформити розписку на тривалий термін? У нас вистачає законів, які начебто цікаві й переслідують благі цілі, але на практиці вони мертві. Думаю, і цей закон на практиці працювати не буде", — пояснив OBOZREVATEL адвокат Віталій Наум.

На думку адвоката Ростислава Кравця, поправки зіграють на руку шантажистам.

"Шантажистам точно стане легше. Можна загрожувати навіть чоловіку, що подаси заяву про зґвалтування. Адже депутати прописали, що добровільна згода на інтимні стосунки — це результат вільного волевиявлення людини з урахуванням супутніх обставин. Що це означає? Була п'яна, але не сильно?" — говорить Кравець.

Друга — за правильної подачі і вагомих аргументів, оновлені правила можуть уберегти когось із подружжя від насильства. Це і є основним посилом закону — створити механізм захисту у разі сексуального домагання.

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