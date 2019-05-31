Прощай, "совок". Привет, НАТО: украинскую армию ждут радикальные перемены

Украинская армия может стать еще на шаг ближе к стандартам НАТО. В Верховной Раде предлагают ликвидировать привычные звания “прапорщик” и “мичман”. Соответствующий проект закона уже поддержан парламентом в первом чтении.

Каких изменений стоит ожидать еще — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Верховной Раде хотят отойти от “советских” званий в украинской армии. Планируют перейти к стандартам НАТО;

Введут “рекрута”, а ликвидируют — “прапорщика”;

Будет внедрена так называемая Книга памяти. В нее вносятся имена солдат, погибших во время исполнения своего долга перед Украиной;

При этом народные депутаты отмечают, времени принять проект закона окончательно — нет. Парламенту осталось работать всего 2 месяца, а правок в объемный документ внесут много.

Есть ли перспективы?

Главная цель законопроекта — адаптация званий в украинской армии к стандартам НАТО. Авторами выступил целый ряд влиятельных народных депутатов от фракций Блок Петра Порошенко и “Народного фронта”, а также спикер Андрей Парубий.

В четверг, 30 мая, законопроект был поддержан 231 народным депутатом и был утвержден по сокращенной процедуре за основу. После этого его отправят в профильный комитет по вопросам нацбороны и безопасности, где нардепы будут вносить в него правки, обсуждать и готовить ко второму чтению.

В этом и заключается загвоздка — законопроект, вероятно, не проголосуют во втором чтении и в целом до конца каденции этого созыва. Ведь у парламента осталось всего 4 пленарных недели, и как признаются сами нардепы, времени на конкретные изменения уже не осталось.

“Думаю, маловероятно, что проект закона успеем принять. Он хороший, но ко второму чтению будут внесены правки, процесс затянется. Посмотрим, конечно, все может произойти, но я сомневаюсь”, — рассказал OBOZREVATEL народный депутат от “Народного фронта” Геннадий Кривошея.

Верховная Рада РБК

Если же народные депутаты не успеют рассмотреть идею до 12 июля, то законопроект придется подавать в парламент заново, уже новым составом. Фактически процедура его рассмотрения начнется сначала.

Без прапорщиков и старшин

Как сказано в пояснительной записке, цель этого закона — повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава.

"Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с вооруженными силами стран НАТО", — прокомментировала проект перед голосованием вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

Украинские военные

Сам проект закона достаточно объемный. В сравнительной таблице к проекту закона — 262 страницы. Изменения условно можно разделить на несколько частей.

К примеру, новые воинские звания. Так, законом предлагаются такие изменения:

Рядовой становится “рекрутом”;

Старший солдат — теперь просто “солдат” (также вводится отдельное звание “старший солдат”);

Прапорщик становится “сержантом”, а старший прапорщик — становится “первым сержантом”;

Вводятся “штаб-сержант”, “мастер-сержант”, “старший мастер-сержант”, “главный мастер-сержант”;

Изменения в корабельных званиях:

Вводится звание “рекрута”;

“Мичмана” не будет;

Вводятся “штаб-старшина”, “мастер-старшина”, “старший мастер-старшина”, главный “мастер-старшина”;

Данные нововведения отвечают НАТОвским нормам, в частности колонке “NATO code”, согласно “STNAG 2116”. Законом также определяются должностные обязанности для новых чинов в армии, а устав внутренней службы ВСУ дополняется новыми приложениями, в частности, о порядке ведения книги памяти.

ВСУ УНИАН

Ее должны вести для “увековечения памяти военнослужащих, погибших за свободу и независимость Украины, и воспитание личного состава на их героических примерах”.

“В Книгу памяти включаются сведения о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга по защите территориальной целостности и независимости Украины. Она хранится в музее или комнате истории, боевой славы воинской части или в другом соответственно оборудованном месте по решению командира воинской части под стеклом с учетом возможности ознакомления с ней личного состава воинской части.

Во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Вооруженных Сил Украины, Дню воинской части, Дню защитника Украины, составлению Военной присяги, определенной должностным лицом объявляются воинские звания и фамилии военнослужащих, включенных в Книгу памяти”, — говорится в законопроекте.

Как сказано выше, изменения, прописанные в проекте закона, коснутся и уставных правил — обращения к должностным лицам, а также ряда технических норм.

По мнению военного эксперта Олега Старикова, такие изменения нужны армии. Но на этом реформирование не заканчивается.

"Есть две важных позиции, которые касаются непосредственно солдат. Первая — кадровое продвижение. Сейчас оно полностью зависит от командиров бригад или полков. Именно эти люди и вправе выдвигать своих бойцов на получение воинских званий, но это неправильно. Мало ли что может получиться, вот не сложится у солдата общение с руководителем — и что теперь? Считаю, что мы должны перенять систему из США, где каждый солдат получает баллы за обучение, выслугу лет, участие в боевых действиях. На основе этого он и получает звания.

Еще одно серьезное изменение — ротация командиров, каждые 3 года. Не может руководитель бригады, или генерал, быть на фронте больше этого срока, у него попросту идет психологическая деформация. Он должен вернуться к себе домой, или пару месяцев почитать лекции в академии, или поехать на лечение. Если он будет только жить войной, какой бы он не был специалист — проблем не избежать", — пояснил OBOZREVATEL Стариков, а также добавил, что эти нововведения можно ввести на уровне Минобороны.

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