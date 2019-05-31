Прощавай, "совок". Привіт, НАТО: українську армію очікують радикальні зміни

Українська армія може стати ще на крок ближчою до стандартів НАТО. У Верховній Раді пропонують ліквідувати звичні звання "прапорщик" і "мічман". Відповідний проект закону вже підтриманий парламентом у першому читанні.

Яких змін варто очікувати ще — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У Верховній Раді хочуть відійти від "радянських" звань в українській армії. Планують перейти до стандартів НАТО;

Введуть "рекрута", а ліквідують — "прапорщика";

Буде впроваджена так звана Книга пам'яті. До неї вносяться імена солдатів, які загинули під час виконання свого обов'язку перед Україною;

При цьому народні депутати зазначають, часу ухвалити проект закону остаточно — немає. Парламенту залишилося працювати всього 2 місяці, а правок до об'ємного документу внесуть багато.

Чи є перспективи?

Головна мета законопроекту — адаптація звань в українській армії до стандартів НАТО. Авторами виступила ціла низка впливових народних депутатів від фракцій Блок Петра Порошенка і "Народного фронту", а також спікер Андрій Парубій.

У четвер, 30 травня, законопроект був підтриманий 231 народним депутатом і був затверджений за скороченою процедурою за основу. Після цього його відправлять до профільного комітету з питань нацборони і безпеки, де нардепи вноситимуть до нього правки, обговорюватимуть і готуватимуть до другого читання.

В цьому і полягає проблема — законопроект, ймовірно, не проголосують у другому читанні і в цілому до кінця каденції цього скликання. Адже у парламенту залишилося всього 4 пленарних тижні, і як зізнаються самі нардепи, часу на конкретні зміни вже не залишилося.

"Думаю, малоймовірно, що проект закону встигнемо ухвалити. Він хороший, але до другого читання будуть внесені правки, процес затягнеться. Подивимося, звісно, все може статися, але я сумніваюся", — розповів OBOZREVATEL народний депутат від "Народного фронту" Геннадій Кривошея.

Верховна Рада РБК

Якщо ж народні депутати не встигнуть розглянути ідею до 12 липня, то законопроект доведеться подавати до парламенту заново, вже новим складом. Фактично процедура його розгляду почнеться спочатку.

Без прапорщиків і старшин

Як зазначено у пояснювальній записці, мета цього закону — підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу.

"Сенс цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу та набуття ЗСУ сумісності зі збройними силами країн НАТО", — прокоментувала проект перед голосуванням віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко.

Українські військові

Сам проект закону досить об'ємний. У порівняльній таблиці до проекту закону — 262 сторінки. Зміни умовно можна розділити на кілька частин.

Наприклад, нові військові звання. Так, законом пропонуються такі зміни:

Рядовий стає "рекрутом";

Старший солдат — тепер просто "солдат" (також вводиться окреме звання "старший солдат");

Прапорщик стає "сержантом", а старший прапорщик — стає "першим сержантом";

Вводяться "штаб-сержант", "майстер-сержант", "старший майстер-сержант", "головний майстер-сержант";

Зміни в корабельних звання:

Вводиться звання "рекрута";

"Мічмана" не буде,

Вводяться "штаб-старшина", "майстер-старшина", "старший майстер-старшина", головний "майстер-старшина";

Ці нововведення відповідають НАТОвським нормам, зокрема колонці "NATO code", згідно зі "STNAG 2116". Законом також визначаються посадові обов'язки для нових чинів у армії, а статут внутрішньої служби ЗСУ доповнюється новими додатками, зокрема про порядок ведення книги пам'яті.

ЗСУ УНІАН

Її мають вести для "увічнення пам'яті військовослужбовців, загиблих за свободу і незалежність України, і виховання особового складу на їхніх героїчних прикладах".

"До Книги пам'яті занотовуються відомості про військовослужбовців, які загинули під час виконання військового обов'язку щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Вона зберігається в музеї або кімнаті історії, бойової слави військової частини або в іншому відповідно обладнаному місці за рішенням командира військової частини під склом з урахуванням можливості ознайомлення з нею особового складу військової частини.

Під час проведення урочистих заходів, присвячених Дню Збройних Сил України, Дню військової частини, Дню захисника України, складанню Військової присяги, певною посадовою особою оголошуються військові звання і прізвища військовослужбовців, які включені до Книги пам'яті", — йдеться у законопроекті.

Як зазначено вище, зміни, прописані у проекті закону, зачеплять і статутні правила — звернення до посадових осіб, а також низки технічних норм.

На думку військового експерта Олега Старікова, такі зміни потрібні армії. Але на цьому реформування не завершується.

"Є дві важливі позиції, які стосуються безпосередньо солдатів. Перша — це кадрове просування. Зараз воно повністю залежить від командирів бригад або полків. Саме ці люди і мають право висувати своїх бійців на отримання військових звань, але це неправильно. Мало що може трапитися, от не складеться у солдата спілкування з керівником — і що тепер? Вважаю, що ми повинні перейняти систему з США, де кожен солдат отримує бали за навчання, вислугу років, участь у бойових діях. На основі цього він і отримує звання.

Ще одне серйозне зміна — ротація командирів, кожні 3 роки. Не може керівник бригади, або генерал, бути на фронті більше за цей термін, у нього просто відбувається психологічна деформація. Він має повернутися до себе додому, або пару місяців почитати лекції в академії, або поїхати на лікування. Якщо він житиме лише війною, який би він не був фахівець — проблем не уникнути", — пояснив OBOZREVATEL Старіков, а також додав, що ці нововведення можна ввести на рівні Міноборони.

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