Украинцам хотят разрешить продажу оружия: как это будет и есть ли риски

В Украине всерьез решили легализовать оружие. В Верховной Раде считают, что каждый гражданин должен получить право на владение огнестрелом и использовать его для самозащиты.

Народные избранники от “Слуги народа” уже подходят к финальному обсуждению отдельного закона, хотя проблем и лоббизма тут хватает. Что важно знать о новых правилах и как именно можно будет покупать оружие – разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть

История с легализацией оружия началась после 2014 года. При 8-м созыве парламента был подан проект закона №1135-1, который вносил сразу несколько важных изменения и по сути открывал рынок законной продажи оружия. Но далее идея никуда не пошла.

Уже при монобольшинстве "Слуги народа" в Раде зарегистрировали законопроект №1222 (“Об оружии”) 2 сентября 2019 года, авторства нардепов от СН Александра Матусевича и Игоря Фриса. При этом авторами проекта помимо нардепов выступили представители многих организаций, имеющих отношение к сфере оружейного бизнеса. Детально об их варианте закона можно почитать тут.

Через несколько недель был подан в парламент и альтернативный проект №1222-1, авторства нескольких нардепов от той же "Слуги народа" (Александр Бакумов, Вячеслав Медяник и др.). Этот вариант легализации принято считать лояльным к системе Министерства внутренних дел.

После длительных переговоров на уровне Рады авторы документов решили сесть за стол переговоров и наработать общую концепцию, но ни к чему конкретному до сих пор не пришли. Из-за карантина и сложной ситуации с пандемией коронавируса в мире процесс вообще приостановлен.

Тем не менее активно с легализацией работают в Украинской ассоциации владельцев оружия, где уже доработали свой вариант закона. Вот основные тезисы законопроекта №1222 и предложений Ассоциации:

Предусматривается разрешение гражданским лицам владеть нарезным огнестрельным оружием (пистолетом);

Создается единый реестр огнестрельного оружия. Он будет на балансе Министерства юстиции. То есть вся регистрация и обиход пройдет не через МВД;

Вводится понятие "огнестрельное оружие" – переносное оружие, которое предназначено для поражения целей снарядами. Правда, в тексте есть оговорки касательно оружия, изготовленного включительно до 1899 года. Этот пункт предназначен для антикваров, которые смогут регистрировать коллекционные экземпляры без дополнительного согласования;

Те, кто покупает оружие впервые – обязаны пройти спецкурсы и предоставить справку об этом в Национальную полицию;

Оружием могут владеть граждане, которым исполнилось 16 лет, а также юрлица, руководителями которых являются совершеннолетние граждане. Для покупки оружия нужно получить специальную лицензия, внесенную в Единый реестр.

Отдельно прописаны и те виды вооружений, боеприпасов, которые запрещены для продажи населению:

Автоматическое огнестрельное оружие;

Огнострельное оружие, модифицированное из неогнестрельного;

Короткоствольное нарезное огнестрельное оружие калибром более 13 мм;

Боеприпасы взрывного, разрывного и воспламеняющего действия;

Боеприпасы, специально сконструированные для усиления пробивного действия и поражения защищенных целей;

Дополнительное оборудование к оружию для отстрела боеприпасов разрывного и зажигательного (трассирующего) действия и другие.

Зачем нужно легализировать оружие? Плюсы и минусы

Сторонники идеи считают, что легализация огнестрела поможет чувствовать себя в безопасности. К примеру, руководитель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин уверяет, что вопрос назрел очень давно и украинцы должны получить право на самозащиту.

"Сейчас в период карантина в США все массово покупают оружие. Это хорошо, ведь люди в случае чего могут себя защитить. У нас же скупают туалетную бумагу и гречку. А если не дай бог карантин продлится или ситуация в стране станет заметно хуже, кто сможет себя защитить? Уровень доверия к полиции невысок, как и их профессионализм", – пояснил OBOZREVATEL Учайкин.

Адвокат Владимир Лунев считает, что в Украине давно пора привести в порядок законодательство в сфере контроля за оружием. Поэтому саму идею он поддерживает.

“Мне нравится норма о том, что есть возможность совместного пользования оружием. К примеру, если в семье есть пистолет, то пользоваться им могут как муж, так и жена. Конечно, если перед этим они получили соответствующую справку о том, что являются психически здоровыми людьми. Так что в целом проект одобряю, в том числе и разделение оружия по категориями”, – пояснил OBOZREVATEL адвокат.

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Главные аргументы сторонников легализации:

Личная безопасность. Каждый украинец сможет в прямом смысле с оружием в руках защитить себя;

Из-за войны на Донбассе на руках у населения и так много нелегальных стволов. После принятия закона государство сможет хотя бы частично взять под контроль обиход оружия. Хотя, с учетом огромного количества людей с опытом войны – это может быть и минусом;

Опыт других стран, прежде всего США. В пользу этих вариантов, безусловно – огромное количество случаев, когда американцы смогли защитить себя, своих близких и имущество от грабителей.

Правда, у идеи легализации есть много минусов. Вот основные:

Слабая правоохранительная система Украины. Реформированной полиции менее 5 лет. Не факт, что копы смогут взять ситуацию под контроль, если практически у каждого взрослого человека будет ствол;

Коррумпированность разрешительной системы. Не исключено, что за взятку оружием завладеют люди, которые имеют проблемы с законом или психические расстройства;

Слабая законодательная база. Нет четких границ понятий самообороны и защиты частной собственности. Даже если человек с огнестрельным оружием применит его в своей квартире, то нет 100% гарантии того, что суд станет на его сторону.

Опыт Европы

Сегодня оборот огнестрельного оружия среди населения законодательно урегулирован специальными законами в Европе и в большинстве постсоветских стран – в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Беларуси.

Опыт вышеупомянутых стран показывает, что официально зарегистрированное гражданское оружие используется при совершении умышленных преступлений менее чем в 0,001% случаев от общего количества преступлений.

В Швейцарии, к примеру, владение оружием закреплено в Конституции. Все мужчины в возрасте от 19 до 31 года обязаны пройти базовую военную подготовку, после завершения которой они переходят в резерв. Резервисты обязаны хранить дома своё боевое оружие: государство выдает на руки винтовку SIG SG-550 и 50 патронов к ней.

Во многих развитых странах можно свободно купить огнестрел

Правоохранительные органы, правда, регулярно проверяют состояние ствола, дабы владелец не продал его на черном рынке или не использовал при преступлении. Исходя из открытых данных, в стране более 3 млн единиц оружия на руках у населения.

Легализовано оружие и в Эстонии. Его могут покупать лица, которым исполнился 21 год. Перед этим их проверяют правоохранительные органы. Хранить оружие можно в разряженном виде, в специальном и скрытом месте (чаще всего в сейфах).

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