Українцям хочуть дозволити продаж зброї: як це буде та чи є ризики

В Україні серйозно вирішили легалізувати зброю. У Верховній Раді вважають, що кожен громадянин має отримати право на володіння вогнепалом та використовувати його для самозахисту.

Народні обранці від "Слуги народу" вже планують фінальне обговорення окремого закону, хоча проблем та лобізму тут вистачає. Що важливо знати про нові правила і як саме можна буде купувати зброю – з'ясовував OBOZREVATEL.

У чому суть

Історія з легалізацією зброї почалася після 2014 року. Під час 8-го скликанні парламенту було подано проєкт закону №1135-1, який вносив відразу кілька важливих зміни і по суті відкривав ринок законного продажу зброї. Однак далі ідея не просунулася.

Уже за монобільшості "Слуги народу" в Раді зареєстрували законопроєкт 1222 ("Про зброю"); 2 вересня 2019 року, нардепів від СН Олександра Матусевича та Ігоря Фріса. При цьому авторами проєкту крім нардепів виступили представники багатьох організацій, дотичних до сфери збройового бізнесу. Детально про їхні варіанті закону можна почитати тут.

Через кілька тижнів був поданий до парламенту і альтернативний проєкт 1222-1, авторства кількох нардепів від тієї самої "Слуги народу" (Олександр Бакумов, В'ячеслав Медяник та інші). Цей варіант легалізації вважається лояльним до системи Міністерства внутрішніх справ.

Після тривалих переговорів на рівні Ради автори документів вирішили сісти за стіл переговорів і напрацювати спільну концепцію, але ні до чого конкретного досі не дійшли. Через карантин та складну ситуацію з пандемією коронавірусу у світі процес взагалі припинено.

Проте активно з легалізацією працюють в Українській асоціації власників зброї, де вже допрацювали свій варіант закону. Ось основні тези, взяті з ідеї законопроєкту №1222 і пропозицій Асоціації:

Передбачається дозвіл цивільним особам володіти нарізною вогнепальною зброєю (пістолетом);

Створюється єдиний реєстр вогнепальної зброї. Він буде на балансі Міністерства юстиції. Тобто вся реєстрація і обіг пройде не через МВС;

Вводиться поняття "вогнепальної зброї" – переносна зброя, яка призначена для ураження цілей снарядами. Щоправда, в тексті є застереження щодо зброї, виготовленої включно до 1899 року. Цей пункт більше призначений для антикварів, які зможуть реєструвати колекційну зброю без додаткового погодження;

Ті, хто купує зброю вперше – зобов'язані пройти спецкурси курси та надати довідку про це в Національну поліцію;

Зброєю можуть володіти громадяни, яким виповнилося 16 років, а також юридичні особи, керівниками яких є повнолітні громадяни. Для купівлі зброї потрібно отримати спеціальну ліцензію, внесену до Єдиного реєстру.

Окремо прописані й ті види озброєнь, боєприпасів, які заборонені для продажу населенню:

Автоматична вогнепальна зброя;

Вогнепальна зброя, модифікована з невогнепальної;

Короткоствольна нарізна вогнепальна зброя калібром більше 13 мм;

Боєприпаси вибухової, розривної та запалювальної дії;

Боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей;

Додаткове обладнання до зброї для відстрілу боєприпасів розривної і запалювальної (трасуючої) дії та інші.

Навіщо потрібно легалізувати зброю? Плюси та мінуси

Прихильники ідеї вважають, що легалізація вогнепалу допоможе почуватися в безпеці. Наприклад, керівник Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін запевняє, що питання назріло дуже давно і українці повинні отримати право на самозахист.

"Зараз у період карантину в США всі масово купують зброю. Це добре, адже люди в разі чого можуть себе захистити. Що ж у нас – всі скуповують туалетний папір і гречку. А якщо не дай Боже карантин триватиме чи ситуація в країні помітно погіршиться, хто зможе себе захистити? Рівень довіри до поліції невисокий, як і їхній професіоналізм", – пояснив OBOZREVATEL Учайкін.

Адвокат Володимир Луньов вважає, що в Україні давно пора довести до ладу законодавство у сфері контролю за зброєю. Тому саму ідею він підтримує.

"Мені подобається норма про те, що є можливість спільного користування зброєю. Наприклад, якщо в сім'ї є пістолет, то користуватися ним можуть як чоловік, так і дружина. Звісно, якщо перед цим вони отримали відповідну довідку про те, що є психічно здоровими людьми. Тому в цілому проєкт схвалюю, зокрема й поділ зброї за категоріями", – пояснив OBOZREVATEL адвокат.

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Головні аргументи прихильників легалізації:

Особиста безпека. Кожен українець зможе в буквальному значенні зі зброєю в руках захистити себе;

Через війни на Донбасі на руках у населення і так багато нелегальних стволів. Після ухвалення закону держава зможе хоча б частково взяти під контроль обіг зброї. Хоча, з урахуванням величезної кількості людей з досвідом війни – це може бути і мінусом;

Досвід інших країн, перш за все США. На користь цих варіантів, безумовно – величезна кількість випадків, коли американці змогли захистити себе, своїх близьких і майно від грабіжників.

Щоправда, у ідеї легалізації є багато мінусів. Ось основні:

Слабка правоохоронна система України. Реформованій поліції менше 5 років. Не факт, що копи зможуть взяти ситуацію під контроль, якщо практично у кожної дорослої людини буде ствол;

Корумпованість дозвільної системи. Не виключено, що за хабар зброєю заволодіють люди, які мають проблеми з законом або психічні розлади;

Слабка законодавча база. Немає чітких меж понять самооборони та захисту приватної власності. Навіть якщо людина з вогнепальною зброєю застосує її у своїй квартирі, то немає 100% гарантії того, що суд стане на її бік.

Досвід Європи

Сьогодні обіг вогнепальної зброї серед населення законодавчо врегульовано спеціальними законами в Європі і в більшості пострадянських країн – в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі.

Досвід вищезазначених країн свідчить, що офіційно зареєстрована цивільна зброя використовується при вчиненні умисних злочинів менше ніж в 0,001% випадків від загальної кількості злочинів.

У Швейцарії, наприклад, володіння зброєю закріплене в Конституції. Всі чоловіки у віці від 19 до 31 року зобов'язані пройти базову військову підготовку, після завершення якої вони переходять у резерв. Резервісти зобов'язані зберігати вдома свою бойову зброю: держава видає на руки гвинтівку SIG SG-550 і 50 патронів до неї.

У багатьох розвинених країнах можна вільно купити вогнепал

Правоохоронні органи, щоправда, регулярно перевіряють стан ствола, щоби власник не продав його на чорному ринку чи не використав при злочині. Виходячи з відкритих даних, в країні понад 3 млн одиниць зброї на руках у населення.

Легалізована зброя і в Естонії. Її можуть купувати особи, яким виповнився 21 рік. Перед цим їх перевіряють правоохоронні органи. Зберігати зброю можна в розрядженому вигляді, у спеціальному і прихованому місці (найчастіше в сейфах).

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