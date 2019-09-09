Украинцам начнут продавать пистолеты: законопроект "Слуги народа"

В Верховной Раде предлагают на уровне закона прописать правила обращения с оружием, поделить его на категории и частично легализировать. Также нардепы хотят создать единый государственный реестр.

Какие изменения ожидают украинцев — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть

В парламенте двое нардепов от “Слуги народа” Игорь Фрис и Александр Матусевич зарегистрировали законопроект №1222, который детально описывает все нюансы, связанные с распространением оружия в Украине.

Главные изменения:

В Украине создается Единый государственный реестр. Там хранится вся необходимая информация (марка, модель, номер, калибр и так далее), в том числе и о владельце каждой единицы;

Оружием могут владеть граждане, которым исполнилось 16 лет, а также юрлица, руководителями которых являются совершеннолетние граждане. Для покупки оружия нужно получить специальную лицензия, внесенную в Единый реестр.

Те, кто покупает оружие впервые — обязаны пройти спецкурсы курсы и предоставить справку об этом в Национальную полицию.

Законопроект вводит 4 категории оружия (при этом разрешительный документ нужен для 2, 3, 4 категорий):

Пневматическое оружие калибра до 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента до 100 м/с; огнестрельное — под патрон "Флобера" калибра до 4,5 мм и боеприпасы к нему; газовое оружие; луки и арбалеты с силой натяжения тетива не более 40 кг; другое оружие, которое не относится ко второй, третьей, четвертой категории и не запрещено в гражданском обороте;

Длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; пневматическое калибра более 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента более 100 м/с; огнестрельное оружие под патрон "Флобера" калибра более 4,5 мм и боеприпасы к нему, луки и арбалеты, не отнесенные к первой категории;

Длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему;

Короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему; короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боеприпасами, снаряженными эластичными метательными элементами менее смертельного действия и боеприпасы к нему.

Отдельно прописаны и те виды вооружений, боеприпасов, которые запрещены для продажи населению:

Автоматическое огнестрельное оружие;

Огнострельное оружие, модифицированное из неогнестрельного;

Короткоствольное нарезное огнестрельное оружие калибром более 13 мм;

Боеприпасы взрывного, разрывного и воспламеняющего действия;

Боеприпасы, специально сконструированные для усиления пробивной действия и поражения защищенных целей;

Дополнительное оборудование к оружию для отстрела боеприпасов разрывного и зажигательного (трассирующего) действия и другие.

Мнение экспертов

Логично предположить, что тема с легализацией и упорядочиванием оружия является довольно болезненной. Именно поэтому OBOZREVATEL обсудил ее как с авторами проекта закона, так и с юристами.

Один из разработчиков законопроекта, народный депутат от "СН" Игорь Фрис пояснил, что у самого документа есть несколько частей. Речь идет как непосредственно о детальной класификации оружия, создания четкой нормативной базы, так и частичной легализации. Ведь на данном этапе у украинцев достаточно незаконного оружия, которое нигде не зарегистрировано.

"Мы детально в проекте проработали все необходимые моменты, связанные с оружием для гражданского населения. В нынешней повестке работы Верховной Рады пока этого проекта закона нет, но в ближайшее время он попадет на обсуждение профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Также буду общаться со своими коллегами по парламенту, рассказывать им о необходимости принять этот законопроект", — подчеркнул Фрис.

Адвокат Владимир Лунев считает, что в Украине давно пора привести в порядок законодательство в сфере контроля за оружием. Поэтому саму идею он поддерживает.

“Мне нравится норма о том, что есть возможность совместного пользования оружием. К примеру, если в семье есть пистолет, то пользоваться им могут как муж, так и жена. Конечно, если перед этим они получили соответствующую справку о том, что являются психически здоровыми людьми. Так что в целом проект одобряю, в том числе и разделение оружия по категориями”, — пояснил OBOZREVATEL адвокат.

При этом президент Украины Владимир Зеленский буквально на днях отреагировал на электронную петицию об унормировании оборота оружия. По его словам, нужно изучить вопрос детальнее, чтобы не допустить "легкомысленного отношения к человеческой жизни".

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", — ответил Зеленский.

Как в Европе

Детально опыт европейских стран описывают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Сегодня оборот гражданского огнестрельного оружия законодательно урегулирован специальными законами в Европе и в большинстве постсоветских стран, оборот короткоствольного огнестрельного оружия разрешен в ряде стран Европы, а также в ряде стран постсоветского пространства, в частности, в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Беларуси.

Опыт вышеупомянутых стран показывает, что официально зарегистрированное гражданское оружие (в т. ч. короткоствольное), используется при совершении умышленных преступлений менее чем в 0,001% случаев от общего количества преступлений.

Так, по данным организации Small Arms Survey (Женева, Швейцария), которая исследует вопросы обращения нелегального огнестрельного оружия в мире, в Украине в незарегистрированном обращении находится от 3 до 5 млн единиц огнестрельного оружия. Наличие вооруженного конфликта на востоке привело к тому, что с зоны боевых действий на территорию Украины попало, по некоторым оценкам, от 700 до 800 000 единиц огнестрельного оружия.

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