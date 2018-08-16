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В Киеве суд арестовал участок под скандальным жилым комплексом

8.5тЧитать новость на украинском

Голосеевский районный суд Киева арестовал земельный участок на улице Жилянской, 68 под жилым комплексом "Тридцать восьмая жемчужина", который строит одесская инвестиционно-строительная компания Kadorr Group в Киеве.

Как сказано в решении, застройщик ЖК "Кадорр-Киев Плюс" обвиняется в нарушении земельного и градостроительного законодательства. Решение об аресте земучастка Голосеевский райсуд принял в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц "Кадорр-Киев Плюс".

Прокуратура проводит досудебное расследование о возможном злоупотреблении данными лицами служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), самоуправство (ст. 356 УК), а также о незаконном проведении земельных работ на объекте археологического наследия (ч. 1 ст. 298 УК).

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По данным в судебном реестре, "Сикс Старс Холдинг" в 2010 году арендовало участок на Жилянской сроком на 10 лет для строительства офисного здания. В дальнейшем "Кадорр-Киев Плюс" заключил с "Сикс Старс Холдинг" договор о субаренде участка.

В 2016 году Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала "Кадорр-Киев Плюс" разрешение на строительство офисного здания на данном участке, тогда как компания строит жилой дом.

Кроме того, инспекция обнаружила, что "Кадорр-Киев Плюс" строит на территории на 0,03 га превышающей площадь арендованного участка.

ЖК "Тридцать восьмая жемчужина"

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестиционно-строительная компания Kadorr Group основана одесским бизнесменом сирийского происхождения Аднаном Киваном. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, торговые и бизнес-центры, а также коттеджные городки в Одессе.

Место
УкраинаКиев
Объекты
судУкраиназастройщик
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посадити надо виталика кличка.ето ли боксер или мразь своего кума мэра.смотрети на его тошно.етоть надо так жаждеть денег.коли я ошибси мене за ето держати ответ .коли виталя прощения нема.и до седьмого ... .
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Отлично!)) Музей там делать потрібно..А єтих Ананов Иванов гнать в свою расирию..
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