В Киеве суд арестовал участок под скандальным жилым комплексом

Голосеевский районный суд Киева арестовал земельный участок на улице Жилянской, 68 под жилым комплексом "Тридцать восьмая жемчужина", который строит одесская инвестиционно-строительная компания Kadorr Group в Киеве.

Как сказано в решении, застройщик ЖК "Кадорр-Киев Плюс" обвиняется в нарушении земельного и градостроительного законодательства. Решение об аресте земучастка Голосеевский райсуд принял в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц "Кадорр-Киев Плюс".

Прокуратура проводит досудебное расследование о возможном злоупотреблении данными лицами служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), самоуправство (ст. 356 УК), а также о незаконном проведении земельных работ на объекте археологического наследия (ч. 1 ст. 298 УК).

По данным в судебном реестре, "Сикс Старс Холдинг" в 2010 году арендовало участок на Жилянской сроком на 10 лет для строительства офисного здания. В дальнейшем "Кадорр-Киев Плюс" заключил с "Сикс Старс Холдинг" договор о субаренде участка.

В 2016 году Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала "Кадорр-Киев Плюс" разрешение на строительство офисного здания на данном участке, тогда как компания строит жилой дом.

Кроме того, инспекция обнаружила, что "Кадорр-Киев Плюс" строит на территории на 0,03 га превышающей площадь арендованного участка.

ЖК "Тридцать восьмая жемчужина"

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестиционно-строительная компания Kadorr Group основана одесским бизнесменом сирийского происхождения Аднаном Киваном. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, торговые и бизнес-центры, а также коттеджные городки в Одессе.