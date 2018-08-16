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У Києві суд заарештував ділянку під скандальним житловим комплексом

8.5тЧитати новину російською

Голосіївський районний суд Києва заарештував земельну ділянку на вулиці Жилянській, 68 під житловим комплексом "Тридцять восьма перлина", який будує одеська інвестиційно-будівельна компанія Kadorr Group у Києві.

Як сказано у рішенні, забудовника ЖК "Кадорр-Київ Плюс" звинувачують у порушенні земельного і містобудівного законодавства. Рішення про арешт земділянки Голосіївський райсуд прийняв у рамках кримінального провадження стосовно посадових осіб "Кадорр-Київ Плюс".

Прокуратура проводить досудове розслідування про можливе зловживання даними особами службовим становищем (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України), самоуправство (ст. 356 КК), а також незаконне проведення земельних робіт на об'єкті археологічної спадщини (ч. 1 ст. 298 КК) .

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За даними у судовому реєстрі, "Сікс Старс Холдинг" у 2010 році орендувало ділянку на Жилянській терміном на 10 років для будівництва офісної будівлі. Надалі "Кадорр-Київ Плюс" уклав із "Сікс Старс Холдинг" договір про суборенду ділянки.

У 2016 році Державна архітектурно-будівельна інспекція видала "Кадорр-Київ Плюс" дозвіл на будівництво офісного будинку на даній ділянці, тоді як компанія будує житловий будинок.

Крім того, інспекція виявила, що "Кадорр-Київ Плюс" будує на території, яка на 0,03 га перевищує площу орендованої ділянки.

ЖК "Тридцять восьма перлина"

Як повідомляв OBOZREVATEL, інвестиційно-будівельна компанія Kadorr Group заснована одеським бізнесменом сирійського походження Аднаном Ківаном.У портфелі групи - понад 40 житлових комплексів, торговельні та бізнес-центри, а також котеджні містечка в Одесі.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
судУкраїназабудовник
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посадити надо виталика кличка.ето ли боксер или мразь своего кума мэра.смотрети на его тошно.етоть надо так жаждеть денег.коли я ошибси мене за ето держати ответ .коли виталя прощения нема.и до седьмого ... .
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Отлично!)) Музей там делать потрібно..А єтих Ананов Иванов гнать в свою расирию..
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