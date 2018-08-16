У Києві суд заарештував ділянку під скандальним житловим комплексом

Голосіївський районний суд Києва заарештував земельну ділянку на вулиці Жилянській, 68 під житловим комплексом "Тридцять восьма перлина", який будує одеська інвестиційно-будівельна компанія Kadorr Group у Києві.

Як сказано у рішенні, забудовника ЖК "Кадорр-Київ Плюс" звинувачують у порушенні земельного і містобудівного законодавства. Рішення про арешт земділянки Голосіївський райсуд прийняв у рамках кримінального провадження стосовно посадових осіб "Кадорр-Київ Плюс".

Прокуратура проводить досудове розслідування про можливе зловживання даними особами службовим становищем (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України), самоуправство (ст. 356 КК), а також незаконне проведення земельних робіт на об'єкті археологічної спадщини (ч. 1 ст. 298 КК) .

За даними у судовому реєстрі, "Сікс Старс Холдинг" у 2010 році орендувало ділянку на Жилянській терміном на 10 років для будівництва офісної будівлі. Надалі "Кадорр-Київ Плюс" уклав із "Сікс Старс Холдинг" договір про суборенду ділянки.

У 2016 році Державна архітектурно-будівельна інспекція видала "Кадорр-Київ Плюс" дозвіл на будівництво офісного будинку на даній ділянці, тоді як компанія будує житловий будинок.

Крім того, інспекція виявила, що "Кадорр-Київ Плюс" будує на території, яка на 0,03 га перевищує площу орендованої ділянки.

ЖК "Тридцять восьма перлина"

Як повідомляв OBOZREVATEL, інвестиційно-будівельна компанія Kadorr Group заснована одеським бізнесменом сирійського походження Аднаном Ківаном.У портфелі групи - понад 40 житлових комплексів, торговельні та бізнес-центри, а також котеджні містечка в Одесі.