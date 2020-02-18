Коли поруч проживають сусіди, які щоразу ремонтують своє житло вночі або о 7-й годині ранку у вихідний день, голосно та з розмахом святкують свій ювілей або без упину вчаться грі на гітарі, життя може стати нестерпним. Але як почувають себе ті, хто по той бік ремонту або свята? На чиєму боці закон, коли прохання та зауваження безсильні?

Попереджений - значить озброєний

Вирішуючи питання боротьби із галасливими сусідами, варто пам'ятати про допустимий рівень шуму:

- в житлових приміщеннях вдень - це 55 дБ, а вночі - 45 дБ;

- на території, яка є прилеглою до будинку, вдень - 70 дБ, а вночі - 60 дБ;

- на майданчиках відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, майданчиках дитячих дошкільних установ, шкіл та інших навчальних закладів - до 45 дБ і вдень, і вночі;

- в залах кафе і ресторанів – до 55 дБ цілодобово.

З іншими нормативами щодо допустимого рівня шуму можна ознайомитись за посиланням - https :// bit . ly /2 tUpgAQ.

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При цьому, слід також розрізняти право на проведення ремонтних робіт та право користування звуковідтворювальною апаратурою. Так, наприклад, користування колонками, іншими джерелами побутового шуму, гучний спів та викрики заборонені у нічний час, тобто з 22:00 вечора до 08:00 ранку.

Що стосується ремонтних робіт, то в квартирах можна проводити тільки в робочі дні з 08:00 ранку до 21:00 години вечора. Проведення ремонту вночі, а також у вихідні та святкові дні забороняється.

Однак, громадяни можуть проводити ремонтні роботи у вихідні та святкові дні за умови, що всі сусіди дали на це свою згоду.

Існують випадки, коли дозволено шуміти

Випадки, коли заборона на перевищення встановленого рівня шуму не поширюється (частина 5 статті 24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”):

- за наявності екстреної ситуації (наприклад аварія, пожежа, потоп, впало дерево на будинок тощо);

- якщо отримано дозвіл місцевої ради на проведення салютів, феєрверків в заборонений час;

- відзначення святкових, неробочих днів, днів міста, змагань та інших свят, позначених в рішення сесії місцевої ради;

- надання невідкладної допомоги;

- попередження і припинення порушень закону;

- коли шум в закритому приміщенні, за умови що він не поширюється за межі цього приміщення і його не чутно жителям прилеглих квартир;

- якщо джерелами шуму є обладнання та механізми, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умови прийняття всіх невідкладних заходів, які мінімізують проникнення шуму в прилеглі приміщення;

- проведення зборів, мітингів, демонстрацій і походів, якщо про це своєчасно повідомлені органи місцевого самоврядування.

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За порушення тиші треба відповідати

Порушення правил дотримання тиші є адміністративним правопорушенням і тягне за собою настання адміністративної відповідальності у вигляді попередження, штрафу або конфіскації звуковідтворювальної апаратури.

Якщо тишу порушено вперше, то на правопорушника очікує попередження або штраф в розмірі від 85 до 255 гривень.

У разі повторного порушення зазначених норм закону передбачено накладення більш суворого стягнення, а саме штрафу в розмірі від 255 до 510 гривень.

Якщо ж правопорушник систематично протягом року порушував ці правила, був схильний до притягнення до адміністративної відповідальності за таке правопорушення, то його чекає штраф від 255 до 500 гривень з конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Два методи боротьби: за участю поліції і судовий

Для боротьби зі злісними порушниками закону існує два методи: за участю поліції і судовий.

За участю поліції. Порушення законодавчих, а також інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягнуть за собою наслідки, передбачені ст. 182 Кодексу України про адміністративні порушення.

Звернутись у такій ситуації до органів Національної поліції України у два способи — усно або письмо.

Усно бажано звертатись у випадку, коли подія, тобто порушення режиму тиші, відбувається прямо зараз. Нагадаємо, що викликати поліцію слід за номером “102”. Як правило, за викликом прибуває наряд патрульної поліції, який фіксує правопорушення, збирає пояснення свідків тощо, однак, притягнути чи не притягнути до відповідальності галасливого сусіда все-таки вирішує суд.

Письмово бажано звертатись до органів Національної поліції у випадку систематичного порушення режиму тиші. Для цього потрібно зібрати докази порушення перевищення сусідами допустимого рівня шуму (аудіозапис, колективна скарга мешканців усіх прилеглих квартир, протокол та акт Держспоживслужби тощо) і направити заяву з доказами на адресу поліції.

Через суд. Іншим можливим способом захисту своїх прав є звернення з позовом до суду. Так, особа може подати позов про відшкодування моральної шкоди, заподіяної систематичним порушенням режиму тиші.

Але для того, щоб рішення суду було винесено на користь позивача, необхідно мати досить переконливі докази.

Також особа, право на тишу якої порушено, може звернутися до суду з негаторним позовом про усунення перешкод в користуванні своїм майном.

Негаторний позов – це позов власника про усунення будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння.

Яким чином можна зафіксувати порушення

Зафіксувати порушення тиші можна декількома способами:

- протокол про адміністративне порушення, складений органами Національної поліції;

- аудіозапис і відеозапис;

- екологічна експертиза, яка може бути ефективною, коли джерело шуму носить відносно постійний характер (наприклад, шум кондиціонера, холодильника або іншого обладнання);

- протоколи і акти Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (адреси територіальних відділень Держспоживслужби - https :// bit . ly /31 NrT 3 W).

Куди звернутись за детальною консультацією

- за безоплатною юридичною консультацією можна звернутися до одного з центрів або бюро правової допомоги, адреси та номери телефонів яких можна знайти на сайті системи безоплатної правової допомоги за адресою https://legalaid.gov.ua/ ;

- правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103

- за правовою інформацією заходьте на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/ .

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