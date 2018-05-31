Пособие на погребение и пенсия умершего: как получить в Украине

Все граждане Украины, в том числе и внутренне перемещенные лица, в случае смерти родственника могут получить выплату его недополученной пенсии и пособие на погребение.

О том, что это за выплаты, а также куда и в какой срок нужно обратиться, разъяснили специалисты Пенсионного фонда Украины и юристы Общественной организации “Донбасс-SOS”, пишет "Антикризисный медиа-центр".

Как переселенцам получить выплаты после смерти родственника

В каком размере и кому выплачивается пособие на погребение?

В случае смерти пенсионера, лицам, осуществившим его погребение, выплачивается пособие на погребение пенсионера в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пособие на погребение выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера минимальной заработной платы.

Пособие на погребение выплачивается по разовому поручению предприятиями почтовой связи. Разовое поручение выписывается на имя лица, осуществившего погребение, и действительно только до конца того месяца, в котором оно было выписано.

Какие документы необходимы для получения пособия на погребение?

– Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт).

– Заявление о выплате пособия на погребение.

– Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справка о смерти.

Куда обращаться?

Если умерший был переселенцем – в орган, назначивший ему пенсию и в каком он находился на учете.

Если умерший пенсионер никогда не был переселенцем и не получал пенсию на подконтрольной территории, то лицо, осуществившее погребение, обращается в Пенсионный фонд Украины по собственному месту жительства.

А если человек, осуществивший погребение, проживает на неподконтрольной территории?

Если местом жительства (регистрации) лица, осуществившего погребение, является временно неконтролируемая украинской властью территория, то ему необходимо иметь справку о постановке его на учет как перемещенного лица, которая выдается органами социальной защиты населения.

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Как установить факт смерти человека, если он умер на неподконтрольной территории?

Таким документом является выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (справки о смерти, выданные в “Л/ДНР”, недействительны). Для установления факта смерти предусмотрена судебная процедура.

Вначале со справкой, выданной на неподконтрольной территории, заявителю необходимо обратиться в отдел РАГС по своему месту жительства, и там получить письменный отказ в регистрации факта смерти.

Далее с этим отказом и со всеми документами, которые выдавались на оккупированной территории (желательно к ним приобщить все бумаги, которые подтверждают факт смерти, например медицинские, а также квитанции об оплате ритуальных услуг, можно даже фотографии места погребения), подать заявление в суд об установлении юридического факта смерти. Это можно сделать в том населенном пункте, где проживает заявитель. Третьей стороной необходимо указать тот отдел РАГС, который выдал письменный отказ в регистрации.

Такие заявления рассматриваются по сокращенной процедуре в кратчайшие сроки, в течение нескольких суток. Суд сам направит в отдел РАГС свое решение, а там уже в установленном порядке зарегистрируют факт смерти и выдадут свидетельство.

Что такое недополученная пенсия?

Это сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью.

Какие документы необходимы для выплаты недополученной пенсии?

– Документ, удостоверяющий личность заявителя.

– Свидетельство о смерти украинского образца.

– Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и прочее).

– Паспорт или другой документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на день его смерти.

– Документы, удостоверяющие нахождения на иждивении умершего пенсионера (в случае, когда нетрудоспособные члены семьи не проживали совместно с умершим пенсионером).

– Свидетельство о праве на наследство (в случае отсутствия членов семьи, проживающих совместно с пенсионером, или в случае их обращения за выплатой в установленный срок).

Кому выплачивается?

– Членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти.

– Нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего, независимо от того, проживали они совместно с умершим пенсионером или нет.

Если никто не проживал с умершим на момент смерти, возможно ли получить эту сумму?

Недополученная пенсия получается в порядке наследования. Для этого нужно обратиться к нотариусу и получить по результатам рассмотрения дела свидетельство о смерти.

Когда необходимо обратиться за получением средств?

Максимальный срок обращения за получением недополученной пенсии напрямую через Пенсионный фонд Украины – шесть месяцев. После него средства входят в состав наследства. Предельный срок обращения за пособием на погребение не установлен.

Отметим, что лица, которые обращаются за выплатами в управления Пенсионного фонда Украины, должны быть зарегистрированы в качестве перемещенных из района проведения ООС, или иметь регистрацию постоянного проживания на контролируемой территории Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Министерстве социальной политики разъяснили, как могут получать пенсии и социальные выплаты внутренне перемещенные лица, а также граждане, которые не имеют возможности переселиться с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.