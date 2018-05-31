Пособие на погребение и пенсия умершего: как получить в Украине

Все граждане Украины, в том числе и внутренне перемещенные лица, в случае смерти родственника могут получить выплату его недополученной пенсии и пособие на погребение.
О том, что это за выплаты, а также куда и в какой срок нужно обратиться, разъяснили специалисты Пенсионного фонда Украины и юристы Общественной организации “Донбасс-SOS”, пишет "Антикризисный медиа-центр".
Как переселенцам получить выплаты после смерти родственника
В каком размере и кому выплачивается пособие на погребение?
В случае смерти пенсионера, лицам, осуществившим его погребение, выплачивается пособие на погребение пенсионера в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.
Если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пособие на погребение выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера минимальной заработной платы.
Пособие на погребение выплачивается по разовому поручению предприятиями почтовой связи. Разовое поручение выписывается на имя лица, осуществившего погребение, и действительно только до конца того месяца, в котором оно было выписано.
Какие документы необходимы для получения пособия на погребение?
– Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт).
– Заявление о выплате пособия на погребение.
– Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справка о смерти.
Куда обращаться?
Если умерший был переселенцем – в орган, назначивший ему пенсию и в каком он находился на учете.
Если умерший пенсионер никогда не был переселенцем и не получал пенсию на подконтрольной территории, то лицо, осуществившее погребение, обращается в Пенсионный фонд Украины по собственному месту жительства.
А если человек, осуществивший погребение, проживает на неподконтрольной территории?
Если местом жительства (регистрации) лица, осуществившего погребение, является временно неконтролируемая украинской властью территория, то ему необходимо иметь справку о постановке его на учет как перемещенного лица, которая выдается органами социальной защиты населения.
Как установить факт смерти человека, если он умер на неподконтрольной территории?
Таким документом является выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (справки о смерти, выданные в “Л/ДНР”, недействительны). Для установления факта смерти предусмотрена судебная процедура.
Вначале со справкой, выданной на неподконтрольной территории, заявителю необходимо обратиться в отдел РАГС по своему месту жительства, и там получить письменный отказ в регистрации факта смерти.
Далее с этим отказом и со всеми документами, которые выдавались на оккупированной территории (желательно к ним приобщить все бумаги, которые подтверждают факт смерти, например медицинские, а также квитанции об оплате ритуальных услуг, можно даже фотографии места погребения), подать заявление в суд об установлении юридического факта смерти. Это можно сделать в том населенном пункте, где проживает заявитель. Третьей стороной необходимо указать тот отдел РАГС, который выдал письменный отказ в регистрации.
Такие заявления рассматриваются по сокращенной процедуре в кратчайшие сроки, в течение нескольких суток. Суд сам направит в отдел РАГС свое решение, а там уже в установленном порядке зарегистрируют факт смерти и выдадут свидетельство.
Что такое недополученная пенсия?
Это сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью.
Какие документы необходимы для выплаты недополученной пенсии?
– Документ, удостоверяющий личность заявителя.
– Свидетельство о смерти украинского образца.
– Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и прочее).
– Паспорт или другой документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на день его смерти.
– Документы, удостоверяющие нахождения на иждивении умершего пенсионера (в случае, когда нетрудоспособные члены семьи не проживали совместно с умершим пенсионером).
– Свидетельство о праве на наследство (в случае отсутствия членов семьи, проживающих совместно с пенсионером, или в случае их обращения за выплатой в установленный срок).
Кому выплачивается?
– Членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти.
– Нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего, независимо от того, проживали они совместно с умершим пенсионером или нет.
Если никто не проживал с умершим на момент смерти, возможно ли получить эту сумму?
Недополученная пенсия получается в порядке наследования. Для этого нужно обратиться к нотариусу и получить по результатам рассмотрения дела свидетельство о смерти.
Когда необходимо обратиться за получением средств?
Максимальный срок обращения за получением недополученной пенсии напрямую через Пенсионный фонд Украины – шесть месяцев. После него средства входят в состав наследства. Предельный срок обращения за пособием на погребение не установлен.
Отметим, что лица, которые обращаются за выплатами в управления Пенсионного фонда Украины, должны быть зарегистрированы в качестве перемещенных из района проведения ООС, или иметь регистрацию постоянного проживания на контролируемой территории Украины.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Министерстве социальной политики разъяснили, как могут получать пенсии и социальные выплаты внутренне перемещенные лица, а также граждане, которые не имеют возможности переселиться с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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