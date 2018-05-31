Допомога на поховання та пенсія померлого: як отримати в Україні

Всі громадяни України, в тому числі і внутрішньо переміщені особи, в разі смерті родича можуть отримати виплату його недоотриманої пенсії і допомогу на поховання.

Про те, що це за виплати, а також куди і в який термін потрібно звернутися, роз'яснили фахівці Пенсійного фонду України та юристи Громадської організації "Донбас-SOS", пише "Антикризовий медіа-центр".

Як переселенцям отримати виплати після смерті родича

В якому розмірі і кому виплачується допомога на поховання?

У разі смерті пенсіонера, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Якщо померлий отримував пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", допомога на поховання виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Допомога на поховання виплачується за разовим дорученням підприємствами поштового зв'язку. Разове доручення виписується на ім'я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому воно було виписано.

Які документи необхідні для отримання допомоги на поховання?

- Документ, що засвідчує особу заявника (паспорт).

- Заява про виплату допомоги на поховання.

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідка про смерть.

Куди звертатися?

Якщо померлий був переселенцем - в орган, який призначив йому пенсію і в якому він перебував на обліку.

Якщо померлий пенсіонер ніколи не був переселенцем і не отримував пенсію на підконтрольній території, то особа, яка здійснила поховання, звертається до Пенсійного фонду України за власним місцем проживання.

А якщо людина, яка здійснила поховання, проживає на непідконтрольній території?

Якщо місцем проживання (реєстрації) особи, яка здійснила поховання, є тимчасово неконтрольована українською владою територія, то їй необхідно мати довідку про взяття її на облік як переміщеної особи, яка видається органами соціального захисту населення.

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Як встановити факт смерті людини, якщо вона померла на непідконтрольноій території?

Таким документом є виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки про смерть, видані в "Л/ДНР", недійсні). Для встановлення факту смерті передбачена судова процедура.

Спочатку з довідкою, виданою на непідконтрольній території, заявнику необхідно звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану за своїм місцем проживання, і там отримати письмову відмову в реєстрації факту смерті.

Далі з цією відмовою і з усіма документами, які видавалися на окупованій території (бажано до них долучити всі папери, які підтверджують факт смерті, наприклад медичні, а також квитанції про оплату ритуальних послуг, можна навіть фотографії місця поховання), подати заяву в суд про встановлення юридичного факту смерті. Це можна зробити в тому населеному пункті, де проживає заявник. Третьою стороною необхідно вказати той відділ РАЦС, який видав письмову відмову в реєстрації.

Такі заяви розглядаються за скороченою процедурою в найкоротші терміни, протягом декількох діб. Суд сам направить до відділу реєстрації актів цивільного стану своє рішення, а там вже в установленому порядку зареєструють факт смерті і видадуть свідоцтво.

Що таке недоотримана пенсія?

Це сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю.

Які документи необхідні для виплати недоотриманої пенсії?

- Документ, що засвідчує особу заявника.

- Свідоцтво про смерть українського зразка.

- Документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та інше).

- Паспорт або інший документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на день його смерті.

- Документи, що засвідчують перебування на утриманні померлого пенсіонера (в разі, коли непрацездатні члени сім'ї не проживали спільно з померлим пенсіонером).

- Свідоцтво про право на спадщину (у разі відсутності членів сім'ї, які проживають разом з пенсіонером, або в разі їх звернення за виплатою у встановлений термін).

Кому виплачується?

- Членам сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті.

- Непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні померлого, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.

Якщо ніхто не проживав з померлим на момент смерті, чи можливо отримати цю суму?

Недоотримана пенсія отримується в порядку спадкування. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса і отримати за результатами розгляду справи свідоцтво про смерть.

Коли необхідно звернутися за отриманням коштів?

Максимальний термін звернення за отриманням недоотриманої пенсії безпосередньо через Пенсійний фонд України - шість місяців. Після нього кошти входять до складу спадщини. Граничний термін звернення за допомогою на поховання не встановлений.

Відзначимо, що особи, які звертаються за виплатами в управління Пенсійного фонду України, повинні бути зареєстровані в якості переміщених з району проведення ООС, або мати реєстрацію постійного проживання на контрольованій території України.

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