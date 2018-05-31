Допомога на поховання та пенсія померлого: як отримати в Україні

Всі громадяни України, в тому числі і внутрішньо переміщені особи, в разі смерті родича можуть отримати виплату його недоотриманої пенсії і допомогу на поховання.
Про те, що це за виплати, а також куди і в який термін потрібно звернутися, роз'яснили фахівці Пенсійного фонду України та юристи Громадської організації "Донбас-SOS", пише "Антикризовий медіа-центр".
Як переселенцям отримати виплати після смерті родича
В якому розмірі і кому виплачується допомога на поховання?
У разі смерті пенсіонера, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.
Якщо померлий отримував пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", допомога на поховання виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Допомога на поховання виплачується за разовим дорученням підприємствами поштового зв'язку. Разове доручення виписується на ім'я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому воно було виписано.
Які документи необхідні для отримання допомоги на поховання?
- Документ, що засвідчує особу заявника (паспорт).
- Заява про виплату допомоги на поховання.
- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідка про смерть.
Куди звертатися?
Якщо померлий був переселенцем - в орган, який призначив йому пенсію і в якому він перебував на обліку.
Якщо померлий пенсіонер ніколи не був переселенцем і не отримував пенсію на підконтрольній території, то особа, яка здійснила поховання, звертається до Пенсійного фонду України за власним місцем проживання.
А якщо людина, яка здійснила поховання, проживає на непідконтрольній території?
Якщо місцем проживання (реєстрації) особи, яка здійснила поховання, є тимчасово неконтрольована українською владою територія, то їй необхідно мати довідку про взяття її на облік як переміщеної особи, яка видається органами соціального захисту населення.
Як встановити факт смерті людини, якщо вона померла на непідконтрольноій території?
Таким документом є виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки про смерть, видані в "Л/ДНР", недійсні). Для встановлення факту смерті передбачена судова процедура.
Спочатку з довідкою, виданою на непідконтрольній території, заявнику необхідно звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану за своїм місцем проживання, і там отримати письмову відмову в реєстрації факту смерті.
Далі з цією відмовою і з усіма документами, які видавалися на окупованій території (бажано до них долучити всі папери, які підтверджують факт смерті, наприклад медичні, а також квитанції про оплату ритуальних послуг, можна навіть фотографії місця поховання), подати заяву в суд про встановлення юридичного факту смерті. Це можна зробити в тому населеному пункті, де проживає заявник. Третьою стороною необхідно вказати той відділ РАЦС, який видав письмову відмову в реєстрації.
Такі заяви розглядаються за скороченою процедурою в найкоротші терміни, протягом декількох діб. Суд сам направить до відділу реєстрації актів цивільного стану своє рішення, а там вже в установленому порядку зареєструють факт смерті і видадуть свідоцтво.
Що таке недоотримана пенсія?
Це сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю.
Які документи необхідні для виплати недоотриманої пенсії?
- Документ, що засвідчує особу заявника.
- Свідоцтво про смерть українського зразка.
- Документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та інше).
- Паспорт або інший документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером на день його смерті.
- Документи, що засвідчують перебування на утриманні померлого пенсіонера (в разі, коли непрацездатні члени сім'ї не проживали спільно з померлим пенсіонером).
- Свідоцтво про право на спадщину (у разі відсутності членів сім'ї, які проживають разом з пенсіонером, або в разі їх звернення за виплатою у встановлений термін).
Кому виплачується?
- Членам сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті.
- Непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні померлого, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.
Якщо ніхто не проживав з померлим на момент смерті, чи можливо отримати цю суму?
Недоотримана пенсія отримується в порядку спадкування. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса і отримати за результатами розгляду справи свідоцтво про смерть.
Коли необхідно звернутися за отриманням коштів?
Максимальний термін звернення за отриманням недоотриманої пенсії безпосередньо через Пенсійний фонд України - шість місяців. Після нього кошти входять до складу спадщини. Граничний термін звернення за допомогою на поховання не встановлений.
Відзначимо, що особи, які звертаються за виплатами в управління Пенсійного фонду України, повинні бути зареєстровані в якості переміщених з району проведення ООС, або мати реєстрацію постійного проживання на контрольованій території України.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Міністерстві соціальної політики роз'яснили, як можуть отримувати пенсії та соціальні виплати внутрішньо переміщені особи, а також громадяни, які не мають можливості переселитися з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
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