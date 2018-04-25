Продукты питания - это только одна из сфер, где можно столкнуться с ненадлежащим качеством. С такой же вероятностью в магазине или на рынке можно купить некачественный товар - например, одежду или технику. Нужно помнить, что в этом случае есть гарантийные сроки, на протяжении которых продавец должен либо возместить стоимость, либо заменить на товар надлежащего качества. Например, для мобильного телефона такой срок предусмотрен гарантийным талоном.

Если речь идет, например, об обуви из магазина, имеющего все необходимые документы для ее реализации, то при приобретении в каждом товаре должен быть паспорт, где указывается гарантийный срок. Или в гарантийном талоне, который предоставляется к продукции.

И с некачественным товаром обращаться нужно в первую очередь в магазин. Там проведут экспертизу этой пары обуви чтобы проверить, был ли это дефект производителя или виноват покупатель. Конечно, всегда есть риски, что проверят недобросовестно. Но если вы не согласны с их заключением, всегда можно провести независимую экспертизу.

Если независимая экспертиза подтвердит, что дело было в браке, а не в том, что вы их неаккуратно носили, можно нанимать адвоката и подавать в суд. Для того, чтобы что-то доказать, нужна квитанция.

Отмечу, что если чек или квитанция были потеряны, многие думают, что ничего добиться уже не смогут. Но это не совсем так. Если это был кассовый аппарат, вы имеете право потребовать дубликат квитанции. Для этого необходимо вспомнить дату и время приобретения товара и обратиться к кассиру. Дубликат тоже будет являться документом, который позволит реализовать ваши права. Отказать вам не имеют права. Если отказали - нужно писать заявление, ставить входящий штамп и можно идти в суд.

Если же та же одежда или обувь была приобретена на рынке, то, чтобы чего-то добиться, нужна квитанция, подтверждающая, что такую продукцию реализовал вам частный предприниматель. Вы имеете право потребовать документ на эту продукцию - сертификат или паспорт. И в этом документе обязательно указывается гарантийный срок эксплуатации - то есть время, на протяжении которого производитель несет гарантийное обязательство.

Если вам не выдали кассовую квитанцию и вообще отказываются признавать тот факт, что вы у них купили товар, для того, чтобы вообще не нести никакой ответственности, вызывайте администрацию рынка, сотрудников правоохранительных органов для того, чтоб они потребовали документы. Я думаю, что таким путем ситуацию разрешить получится. Но, к сожалению, в наших реалиях на рынках подобных документов часто нет.

Еще один аспект, который может зацепить права потребителя - некачественная услуга. Например, вам плохо отремонтировали автомобиль на техстанции. Допустим, вы сдали его на покраску. Но после завершения работ вы увидели, что это сделано некачественно. В таком случае вы имеете право на то, чтобы вам бесплатно устранили дефекты в разумный срок. Вы имеете право на то, чтобы стоимость этой работы была снижена. Или чтобы вам повторно и качественно перекрасили авто. А также вы имеете право расторгнуть договор, который вы заключали на станции технического облуживания на основании того же акта приема-передачи, и на возмещение стоимости, если вы понимаете, что на этой техстанции работу лучше не выполнят.

Сначала стоит попробовать решить проблему на месте. Если не выходит, то нужно обратиться к руководителю компании с претензией и потребовать либо снизить стоимость работ, либо переделать, либо отказаться от услуги. Нужно указать причину, по которой вы это делаете. Если вам не сообщают, кто руководитель, эту информацию вы можете найти на основании тех документов, которые у вас есть в Едином реестре предприятий и организаций Украины. Там будет указан и юридический адрес компании, куда и нужно отправить претензию. Если руководитель не реагирует - вы идете в суд. Но для того, чтобы для суда были доказательства, нужно провести автотехническую экспертизу, которая установит, что автомобиль покрашен некачественно.

Еще один пример - машину покрасили хорошо с одной стороны, но поцарапали с другой. Чтобы отстоять свои права в этой ситуации, нужно обратить внимание на акт приема-передачи автомобиля, который был составлен, когда вы оставляли его на техстанции. При возвращении автомобиля в документе есть графа о том, что вы не имеете замечаний и претензий. Если вы его подпишете, а потом заметите царапину, то доказать что-то будет сложно. Поэтому нужно внимательно проверить все, прежде, чем подписывать такие документы. Если вы осмотрели авто и есть замечания, их нужно указать в акте, чтобы их устранили либо компенсировали. Если не получится - отстаивать позицию опять же придется в суде.

Суды по защите прав потребителей, исходя из опыта, стоят на защите как раз потребителей. В моей практике был случай, связанный с некачественными окнами. Компания продала и установила нашему клиенту пластиковые окна, которые стали источать токсический запах. На жалобы клиента представители компании отвечали, что окна еще не высохли, снимали их и забирали сушить, но запах не исчезал. Но менять окна на другие отказывались. Мы подали в суд, провели экспертизу, которая установила превышение токсичных норм. И клиенту в суде компенсировали все затраты на адвоката, на проведение экспертизы, материальный и моральный ущерб.

Еще в одном случае решить проблему с некачественным товаром удалось без суда. В компанию обратился клиент, купивший новый автомобиль. И в нем постоянно появлялись разные неисправности. На станции технического обслуживания дефекты устраняли, но через время они снова появлялись. Более того, там изначально утверждали, что причина могла быть в некачественном топливе, потом называли другие причины.

Мы обратились с претензией о том, что автомобиль, то есть товар, ненадлежащего качества и потребовали вернуть его и возместить стоимость. Претензия была перенаправлена дилеру, после чего автомобиль заменили. Этот автомобиль был на гарантийном обслуживании, но без претензии они не реагировали.