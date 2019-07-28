В Украине взлетят цены на обучение: когда и на сколько

В Украине планируют существенно изменить правила обучения в университетах.

Нововведения коснутся как качества изучения английского языка, так и стоимости самого образования. Оно может вырасти на 25%.

О чем идет речь и что важно знать будущим абитуриентам – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Министерство образования планирует увеличить стоимость обучения на контракте для студентов. Там аргументируют это необходимостью улучшить качество подготовки. Стоимость может вырасти на 10-25% ;

Авторы идеи отмечают, что в Украине маленькие и неизвестные ВУЗы за минимальные деньги фактически продают дипломы. В этом плане большим университетам сложно с ними конкурировать;

Еще одно нововведение – английский при поступлении в ВУЗы. В министерстве хотят, чтобы каждый студент знал язык не менее чем на уровне В1;

Стоимость образование увеличится

В Украине уже через несколько лет учиться на контракте станет дороже. Такое решение активно обсуждается на уровне Министерства образования и науки, уже подготовлен соответствующий проект постановления.

Речь идет о граничной цене на образование. Она будет специально определена для каждой конкретной специальности и ниже ее ВУЗ не сможет устанавливать стоимость контракта.

"Каждое учреждение высшего образования ежегодно получает государственное финансирование на подготовку студентов за средства государственного бюджета. В дальнейшем определяется, что минимальная цена в 2020 году должна составить 60%, в 2021-м – 70 %, в 2022-м – 80% от средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета", – отмечается в ответе на запрос УНН.

В профильном министерстве аргументируют такой шаг просто – это существенно улучшит качество образования. Один из лоббистов идеи, глава комитета образования, народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский рассказал OBOZREVATEL, что он хочет лишить возможности частных и малоизвестных университетов демпинговать на цене диплома.

“Есть домашние университеты, где берут по 5-6 тысяч за обучение. И, как вы понимаете, никакого учебного процесса нет. В январе и июле собирают деньги на зачеты и экзамены. В результате продаются дипломы. В чем суть демпинга – университеты, которые могут предоставить качественное образование, должны поставить цену за контракт хотя бы 25-30 тысяч, близко к тому, что дает государство.

Получается ситуация, когда поступают люди, а на них финансирования нет. У нас в стране в среднем 1 ставка на 10 студентов. Когда мы берем контрактника, который платит в среднем в 3 раза меньше чем государство, это означает, что мы должны на 30 студентов давать 1 ставку. Поэтому качество обучения низкое”, – считает Спиваковский.

Такая политика, как уже сказано выше, будет направлена на улучшения качества образования. Сюда стоит включить как повышение зарплат, так и улучшение материальной базы. При этом Спиваковский уверен, что увеличенную стоимость обучения студенты могут покрыть за счет системы кредитования.

“Нужно дать возможность брать кредиты. Студент идет в университет и 50% платит за обучение самостоятельно. Другую половину он берет в виде кредита, под государственные гарантии со ставкой 2%, условно. Таким образом мы не просто улучшаем образование, но еще и привлекаем кредитные деньги. Но не напрямую даем университету, а через студента. Он берет на себя обязательства и сможет отдавать деньги только после окончания вуза… Это во многом и стимулирует студентов к качественному образованию, чтобы после получить возможность выплатить эти деньги”, – считает народный депутат.

Изменения коснутся 31 специальности, в частности:

Политология

Филология

Экономика

Психология

Социология

Журналистика

Менеджмент

Маркетинг

Учет и налогообложение

Право

Международные отношения

Медицина

Ветеринария

Как прогнозируют в министерстве, в случае введения этого принципа стоимость обучения увеличивается не более чем на 10-25% от текущей стоимости.

Английский для всех

Еще одно интересное нововведение – качественный английский для студентов. В Украине проблема с изучением иностранного языка актуальна как для школ, так и для ВУЗов.

Авторы Концепции развития из Министерства образования считают, что английский нужно знать всем студентам, и на уровне среднего разговорного.

Действительно, как показывает практика, большинство украинцев формально знают иностранный язык. В школе и университете его учили все, но многие лишь на начальном уровне. К тому же, часто бывают и такие ситуации, когда поступившие в ВУЗ абитуриенты с базовым хорошим английским его попросту забывают.

КНУ им. Шевченко

Это связано как с низким качеством обучения, так и с разным уровнем знания языка даже среди одной группы студентов. Когда на первом курсе ВУЗа многие из них вынуждены учить уровень А1 только из-за того, что их одногруппники не знают даже этого.

Эту проблему заметили и на уровне Кабмина. Так, новая концепция предусматривает введение с 2023 года обязательного экзамена на знание английского при поступления в ВУЗ. При этом уровень должен быть не менее В1. Сейчас же его проверяют на уровне Внешнего независимого оценивания, но экзамен не считается обязательным.

“Растет важность знания английского языка всеми специалистами. И сегодня, когда мы смотрим на Украину, то с неанглоязычных стран Европы, которых 32, мы по уровню знания английского языка находимся на 28 месте. И это свидетельствует о том, что мы очень теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают языка”, – отмечает министр образования Украины Лилия Гриневич.

При этом те абитуриенты, которые не сдали экзамен – смогут поступить в ВУЗ. Но на первом курсе в начале года они обязаны пройти интенсивное обучение английскому. При выпуске студенты будут также сдавать обязательный экзамен на знание иностранного.

Диплом бакалавра получат те студенты, которые знают английский на уровне В1, диплом магистра – те, кто владеет языком на уровне В2.

В целом эксперты поддерживают такую идею министерства. Преподаватель (Delta) и тренер преподавателей английского Марина Морозова-Есипенко считает, что проблема с низким уровнем актуальна не только для студентов, но и для учителей.

“Абсолютно верный шаг, скорее, это общая европейская практика с английским. Но у студентов есть такая проблема, не сколько в Киеве, сколько в регионах. Также проблема качественной языковой подготовки существует у преподавателей. Для этого British Council внедрили инициативу “Агенти Змiн”, где преподавателей тренируют в методике, а они после этого работают с другими преподавателями”, – пояснила OBOZREVATEL эксперт.

При этом преподаватель английского языка Юрий Величко считает, идея в целом позитивная, но не лишена своих нюансов.

"По моему субъективную мнению, такие нормы очень завышены. Студентам нелингвистических специальностей будет очень трудно выполнить стандарты. К примеру, сейчас бакалаврам журналистики для поступления на 5 курс нужно было сдавать ВНО по английскому. Проходной балл — 125. В моей группе из 7 человек необходимый балл набрали только двое. Пятеро были вынуждены в магистратуру переходить на ту специальность, где еще не было обязательного ВНО по английскому", — поясняет Юрий.

Он предлагает для начала ввести массовую переподготовку преподавателей в университетах и школах.

"Нужно поднять требования к учителям иностранных языков, вместе с ростом их зарплат. Инвестировать деньги в преподавателей, чтобы дать им возможность практиковать язык за рубежом. Вернувшись, такие люди смогут подготовить студентов до уровня В2. Без переподготовки преподавательского состава – эти нормы вполнить невозможно", – рассказал OBOZREVATEL Величко.

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