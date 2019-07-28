В Україні злетять ціни на навчання: коли і на скільки

В Україні планують значно змінити правила навчання в університетах.

Нововведення стосуватимуться як якості вивчення англійської мови, так і вартості самої освіти. Вона може підвищитися на 25%.

Про що саме йдеться і що важливо знати майбутнім абітурієнтам – розбирався OBOZREVATEL.

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Міністерство освіти планує збільшити вартість навчання на контракті для студентів. Там аргументують це необхідністю поліпшити якість підготовки. Вартість може зрости на 10-25%;

Автори ідеї зазначають, що в Україні маленькі і невідомі ВНЗ за мінімальні гроші фактично продають дипломи. В цьому плані великим університетам складно з ними конкурувати;

Ще одне нововведення – англійська під час вступу до ВНЗ. У міністерстві хочуть, щоб кожен студент знав мову не менше ніж на рівні В1;

Вартість освіти збільшиться

В Україні вже через декілька років вчитися на контракті стане дорожче. Таке рішення активно обговорюється на рівні Міністерства освіти і науки, вже підготовлений відповідний проект постанови.

Йдеться про граничну ціну на освіту. Вона буде спеціально визначена для кожної конкретної спеціальності і нижче неї ВНЗ не зможе встановлювати вартість контракту.

"Кожна установа вищої освіти щорічно отримує державне фінансування на підготовку студентів за кошти державного бюджету. Надалі визначається, що мінімальна ціна в 2020 році повинна становити 60%, у 2021-му – 70%, у 2022-му – 80% від середньої вартості підготовки одного студента за кошти державного бюджету", – зазначається у відповіді на запит УНН.

У профільному міністерстві аргументують такий крок просто – це значно поліпшить якість освіти. Один із лобістів ідеї, глава комітету освіти, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Співаковський розповів OBOZREVATEL, що він хоче позбавити приватні й маловідомі університети можливості демпінгувати на ціні диплома.

"Є домашні університети, де беруть по 5-6 тисяч за навчання. І, як ви розумієте, ніякого навчального процесу немає. У січні й липні збирають гроші на заліки та іспити. В результаті продаються дипломи. У чому суть демпінгу – університети, які можуть надати якісну освіту, повинні поставити ціну за контракт хоча б 25-30 тисяч, близько до того, що дає держава.

Виходить ситуація, коли людей зараховують на навчання, а фінансування на них немає. У нас в країні в середньому 1 ставка на 10 студентів. Коли ми беремо контрактника, який платить у середньому втричі менше ніж держава, це означає, що ми повинні на 30 студентів давати 1 ставку. Тому якість навчання низька", – вважає Співаковський.

Така політика, як уже сказано вище, буде спрямована на покращення якості освіти. Сюди варто включити як підвищення зарплат, так і поліпшення матеріальної бази. Водночас Співаковський впевнений, що збільшену вартість навчання студенти можуть покрити за рахунок системи кредитування.

"Потрібно дати можливість брати кредити. Студент іде до університету і 50% платить за навчання самостійно. Іншу половину він бере у вигляді кредиту, під державні гарантії зі ставкою 2%, умовно. Так, ми не просто покращуємо освіту, але ще й залучаємо кредитні гроші. Однак не безпосередньо даємо університету, а через студента. Він бере на себе зобов'язання і зможе віддавати гроші тільки після закінчення вишу... Це багато в чому і стимулює студентів до якісної освіти, щоб після отримати можливість виплатити ці гроші", – вважає народний депутат.

Зміни стосуватимуться 31 спеціальності, зокрема:

Політологія

Філологія

Економіка

Психологія

Соціологія

Журналістика

Менеджмент

Маркетинг

Облік та оподаткування

Право

Міжнародні відносини

Медицина

Ветеринарія

Як прогнозують у міністерстві, в разі введення цього принципу вартість навчання збільшується не більш ніж на 10-25% від нинішньої вартості.

Англійська для всіх

Ще одне цікаве нововведення – якісна англійська для студентів. В Україні проблема з вивченням іноземної мови актуальна як для шкіл, так і для ВНЗ.

Автори Концепції розвитку з Міністерства освіти вважають, що англійську потрібно знати всім студентам, і на рівні середнього розмовного.

Дійсно, як показує практика, більшість українців формально знають іноземну мову. У школі й університеті її вчили всі, але багато хто лише на початковому рівні. До того ж, часто бувають і такі ситуації, коли абітурієнти з базовою хорошою англійською її просто забувають.

КНУ ім. Шевченка

Це пов'язано як із низькою якістю навчання, так і з різним рівнем знання мови навіть серед однієї групи студентів. Коли на першому курсі ВНЗ багато з них змушені вчити рівень А1 тільки через те, що їхні одногрупники не знають навіть цього.

Цю проблему помітили і на рівні Кабміну. Так, нова концепція передбачає введення з 2023 обов'язкового однорічного іспиту на знання англійської під час вступу до ВНЗ. Водночас рівень повинен бути не менше В1. Зараз же його перевіряють на рівні Зовнішнього незалежного оцінювання, але іспит не вважається обов'язковим.

"Зростає важливість знання англійської мови всіма фахівцями. І сьогодні, коли ми дивимося на Україну, то з неангломовних країн Європи, яких 32, ми за рівнем знання англійської перебуваємо на 28 місці. І це свідчить про те, що ми дуже втрачаємо свій потенціал через те, що наші фахівці не знають мови", – зазначає міністр освіти України Лілія Гриневич.

У той же час ті абітурієнти, які не склали іспит – зможуть вступити до ВНЗ. Але на першому курсі на початку року вони зобов'язані пройти інтенсивний курс вивчення англійської. Під час випуску студенти будуть також складати обов'язковий іспит на знання іноземної.

Диплом бакалавра отримають ті студенти, які знають англійську на рівні В1, диплом магістра – ті, хто володіє мовою на рівні В2.

Загалом експерти підтримують таку ідею міністерства. Викладач (Delta) і тренер викладачів англійської Марина Морозова-Єсипенко вважає, що проблема з низьким рівнем актуальна не тільки для студентів, а й для вчителів.

"Абсолютно правильний крок, насамперед, це загальна європейська практика з англійською. Але у студентів є така проблема, не стільки в Києві, скільки в регіонах. Також проблема якісної мовної підготовки існує у викладачів. Для цього British Council впровадили ініціативу "Агенти Змiн", де викладачів тренують методиці викладання, а вони після цього працюють з іншими педагогами", – пояснила OBOZREVATEL експерт.

Натомість викладач англійської мови Юрій Величко вважає, що ідея в цілому позитивна, але не позбавлена своїх нюансів.

"На мою суб'єктивну думку, такі норми дуже завищені. Студентам нелінгвістичних спеціальностей буде дуже важко виконати стандарти. Наприклад, зараз бакалаврам журналістики для вступу на 5 курс потрібно було здавати ЗНО з англійської. Прохідний бал – 125. У моїй групі із 7 осіб необхідний бал набрали лише двоє. П'ятеро були змушені в магістратуру переходити на ту спеціальність, де ще не було обов'язковим ЗНО з англійської", – пояснює Юрій.

Він пропонує для початку ввести масову перепідготовку викладачів в університетах і школах.

"Потрібно підняти вимоги до вчителів іноземних мов, разом зі зростанням їхніх зарплат. Інвестувати гроші у викладачів, щоб дати їм можливість практикувати мову за кордоном. Повернувшись, такі люди зможуть підготувати студентів до рівня В2. Без перепідготовки викладацького складу – ці норми цілком неможливі", – розповів OBOZREVATEL Величко.

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