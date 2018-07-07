Мошенники обнаглели: в Украине оживилась циничная схема развода

В Украине активизировалась очередная схема развода. Людям стали приходить сообщения в соцсети и мессенджеры, где говорится, что они выиграли дорогой приз или деньги на покупку в магазине.

Как распознать обман и не стать жертвой мошенников - разбирался OBOZREVATEL.

Заплатите за посылку

В последнее время украинцам стали приходить сообщения о том, что они выиграли приз - дорогой iPhone. Некая компания якобы разыгрывала подарки - и вот вы стали счастливым обладателем. И ничего делать не нужно, кроме как отправить на карту каких-то 250 грн и ждать подарка. Но стоит человеку выполнить эти условия, как появляются новые траты.

"Так "попала" моя мама. Несмотря на то, что ей 60 лет, она активный пользователей соцсетей, причем сидит и в "Одноклассниках" и в "Вконтакте". Там ей написали, что она выиграла это телефон. Она ни с кем не посоветовалась, и отправила эти деньги. Дальше - больше. Ей сказали, что пересылка в Украину обойдется дороже, мол, телефон идет из самой Америки. И ей нужно доплатить еще 750 грн. Мама даже ничего не заподозрила, тут же все оплатила. Причем, тот, кто ей писал, даже прислал какие-то копии своих документов, мол, если что, то вы ведь всегда сможете обратиться в полицию", - рассказала OBOZREVATEL киевлянка Анна Кунцевич.

Далее женщине объяснили, что еще нужно оплатить страховку на телефон. Иначе без нее телефон не примут на почте.

"Страховка стоила уже 2 тыс грн. Тут мама как-то насторожилась. Стала задавать лишние вопросы, мол, оплачу страховку при получении телефона. Но ее убеждали, что так нельзя. Только тогда она позвонила мне, я уже, конечно, ей объяснила, что это типичный развод, за приз никто денег не берет. А сама стала рыться в интернете и выяснила, что это сейчас очень распространенный развод в России. У людей выманивают по несколько тысяч рублей - за пересылку, за страховку, гарантию, за доставку. В результате никто ничего не получает", - говорит Анна.

Кстати, развод с выигрышем - дело не новое. На форумах украинцы частенько жалуются, что им приходят сообщения о выигрышах, а на самом деле это оказывается лохотроном.

А буквально на днях в подобную аферу попала известная сеть АТБ. На их сайте официально сообщается, что СМС о том, что вы выиграли 3 тысячи гривен от супермаркета - недостоверна.

"В последнее время мошенники через соцсети и мессенджеры распространяют информацию по проведении акции по предоставлению 3 тысяч гривен на покупки в магазинах АТБ. Для этого участникам акции нужно пройти опрос на сайте http://www.atbmarket.men. Обращаем ваше внимание, что это абсолютно недостоверная информация". К тому же, настоящий адрес сайта АТБ другой – www.atbmarket.com", - говорится в сообщении.

Статистику не ведут

Еще об одном случае, который произошел с киевлянкой Надеждой Еремеевой, уже сообщал OBOZREVATEL. В Соломенском районе столицы у женщины пытались отобрать мобильный телефон, причем, в схеме участвовал даже ребенок.

Суть развода такая: Надежда сидела на лавочке и что-то читала в телефоне, когда увидела, как к ее гаджету тянется рука. Оказалось - мальчик, лет 10-12. Он стал настаивать, чтобы тетя отдала ему его телефон. Тут появились женщина и мужчина. Сначала они поинтересовались, что происходит. А потом стали требовать отдать ребенку телефон. Угрожали вызвать полицию. Надежда согласилась вызвать патрульных, после этого троица удалилась.

В полиции нам сказали, что статистику подобных обманов не ведут.

"У нас в статистике есть общая строка преступления по ст. 190 "мошенничество". Но мы их не делим на категории - мошенничество с телефоном или еще какое-то. Вот на днях полиция задержала мошенника, который обманывал людей. Его брат сидит в тюрьме, и он звонит и говорит, что ваш сын попал в беду, нужны деньги. А этот гражданин на свободе ездит по городу и собирает деньги", - рассказала OBOZREVATEL заместитель спикера столичной полиции Яна Неруш.

Психолог Виктор Шаповалов в свою очередь говорит, что главная причина "вечности" подобных разводов - элементарная жадность.

"Как бы грубо это не звучало, но это обычная человеческая жадность. Мало кто думает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Первая реакция - конечно, нужно брать, мне повезло. Хорошо, что женщина вовремя остановилась и позвонила дочке. Единственный совет который можно дать - мошенники всегда торопят, не дают времени подумать. Им срочно нужно выслать деньги, потому что существуют какие-то непреодолимые препятствия и ваш подарок уйдет. Обращайте на это внимание и советуйтесь с родным", - пояснила OBOZREVATEL психолог.