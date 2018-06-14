ГФС отменила штраф международной компании на сумму 200 млн гривен

Государственная фискальная служба Украины благодаря вмешательству Совета бизнес-омбудсмена отменила штраф на сумму около 200 млн грн международной табачной компании.

Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

Международная табачная компания обратилась в Совет бизнес-омбудсмена Украины с жалобой на Государственную фискальную службу в связи с тем, что налоговая обвинила предприятие в занижении налоговых отчислений и начислила штраф на сумму почти 200 млн гривен.

decisivacontabil.com.br

Речь идет о том, что после очередного увеличения акциза на сигареты в 2016 и 2017 годах на 40%и 30%соответственно, международная табачная компания не стала резко поднимать цены на готовую продукцию и приняла решение постепенно увеличивать ее стоимость. Поэтому в начале 2017 и 2018 г. производитель реализовывал сигареты по цене фактически ниже себестоимости.

Как оказалось, ГФС расценила такие действия как неправомерные и направленные на занижение налоговых обязательств. В результате на всю партию реализованных сигарет налоговая досчитала НДС и штраф на общую сумму почти 200 млн гривен.

Новости Руководителя ГФС Продана обвинили в превышении служебных полномочий

Однако, инспектор Совета бизнес-омбудсмена обратился в ГФС с просьбой непредвзято рассмотреть жалобу компании. Согласно украинского законодательства совершение убыточной хозяйственной операции является правомерным, если у операции есть надлежащая деловая цель. В данном случае – отказ от резкого повышения цены ради сохранения доли рынка. В результате вмешательства Совета бизнес-омбудсмена ГФС отменила штраф компании практически в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная фискальная служба Украины в феврале выполнила план поступлений лишь на 80%.