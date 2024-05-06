Кратковременные дожди, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 7 мая.

Во вторник, 7 мая, в Украине в большинстве областей пройдут дожди с грозами. Температура воздуха постепенно начнет снижаться.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в Украине в этот день будет облачно с прояснениями.

После довольно продолжительной солнечной и теплой погоды на этой неделе ожидаются более динамичные синоптические процессы. Так, 7 мая на территорию Украины с северо-запада зайдет атмосферный фронт, который и обусловит кратковременные осадки.

Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных, северных, днем и центральных, а также Одесской, Николаевской и Харьковской областях. На остальной территории без осадков.

Ветер будет двигаться преимущественно в юго-западном направлении с переходом на северный, со скоростью 7-12 м/с. Но при прохождении атмосферного фронта ожидается определенное усиление ветра, поэтому днем в Карпатах и на Левобережье Украины местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет достаточно теплой днем, но начнет снижаться. Ночью ожидается +9...+14, днем +21...+26.

В северных, большинстве западных областей и на побережье морей температура снизится до +17...+22, а в Карпатах ожидается +10...+15.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что лето 2024 года, по прогнозу, будет жарким, но без аномальных температур. А в июле ожидается большое количество гроз с градом и шквальным ветром.

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