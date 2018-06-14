ДФС скасувала штраф міжнародній компанії на суму 200 млн гривень

Державна фіскальна служба України завдяки втручанню Ради бізнес-омбудсмена скасувала штраф на суму близько 200 млн грн міжнародній тютюновій компанії.

Про це повідомляє прес-служба Ради бізнес-омбудсмена.

Міжнародна тютюнова компанія звернулася до Ради бізнес-омбудсмена України зі скаргою на Державну фіскальну службу у зв'язку з тим, що податкова звинуватила підприємство в заниженні податкових відрахувань і нарахувала штраф на суму майже 200 млн гривень.

decisivacontabil.com.br

Йдеться про те, що після чергового збільшення акцизу на сигарети в 2016 та 2017 роках роках на 40% і 30% відповідно, міжнародна тютюнова компанія вирішила не піднімати різко ціни на готову продукцію, а поступово збільшувати її вартість. Тому на початку 2017 і 2018 років виробник реалізовував цигарки за ціною фактично нижче собівартості.

Як виявилося, ДФС розцінила такі дії як неправомірні і спрямовані на заниження податкових зобов'язань. В результаті на всю партію реалізованих сигарет податкова донарахувала ПДВ і штраф на загальну суму майже 200 млн гривень.

Новини Керівника ДФС Продана звинуватили у перевищенні службових повноважень

Однак, інспектор Ради бізнес-омбудсмена звернувся в ГФС з проханням неупереджено розглянути скаргу компанії. Згідно з українським законодавством вчинення збиткової господарської операції є правомірним, якщо у операції є належна ділова мета. В даному випадку - відмова від різкого підвищення ціни заради збереження частки ринку.В результаті втручання Ради бізнес-омбудсмена ДФС скасувала штраф компанії практично в повному обсязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна фіскальна служба України у лютому виконала план надходжень лише на 80%.