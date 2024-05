Der Spiegel пишет, что возможность такого сюжетного поворота всерьез рассматривают. Демократическая партия даже включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. Букмекеры тоже считают Обаму одной из фавориток.

Базово:

1. Ніхто не знає (можливо, крім Байдена) чи це станеться.

2. Зараз аналізувати яким президентом вона може бути - спекуляції чи дурість. Особливо у порівнянні з чоловіком. Бо кон'юнктура і виклики геть змінилися. А саме вони переважно визначають політичний курс.

3. Її кандидування дійсно можливе. І ця стаття про те - ЧОМУ.

Чому Байдена розглядають як слабкого кандидата?

1. Два головні кандидати - вкрай непопулярні. Якщо вибори будуть "Байден проти Трампа", вони перетворюються на 100% "битву антирейтингів".

2. 2 з 3 американців вважають Байдена надто старим навіть на фоні Трампа. Тут свою справу роблять меми. Так, меми про старість і недолугість Байдена створили стійку асоціацію старості з ним невідворотною, хоча Трамп лише на 2 рочки молодший.

3. Байден останнім часом робить купу доволі дивних заяв. Його звинувачення на адресу Японії, Індії, Китаю та Південної Кореї у ксенофобії через "небажання приймати мігрантів" можуть сподобатися хіба що радикальним лівим в США, бо нелегальна міграція хвилює навіть поміркованих виборців самого Байдена.

Плюс до того антирейтинг Трампа настільки значний, що його може перемогти практично будь-хто відомий, притомний і достатньо поміркований, якщо не буде дратувати виборців, що сумніваються.

Чому Мішель Обама? Мішель Обама дуже популярна. Так, відповідь банальна. Давайте деталізуємо як це сталося.

Мішель Обама брала активну участь у політичній кар'єрі свого чоловіка і була чи не найпомітнішою першою леді в історії США. Хоча на початку політичної кар'єри Обами-чоловіка вона була скептичною через вплив політики на дітей пари, президентську кампанію 2008 вона провела дуже активно, в тому числі особисто писала свої промови і часто виступала взагалі без чернеток. Юридична освіта і адвокатська практика не пройшли дарма. Під час кампанії рейтинг її схвалення досягав 55%.

Під час першого строку свого чоловіка і президентської кампанії 2012 Мішель концентрувалася на внутрішній проблематиці і образі "тієї, хто розуміє проблеми простого народу". В підсумку рейтинг її схвалення ніколи не падав нижче 60%, долаючи "однопартійність". В підсумку під час виборів 2012 на фоні спірних результатів президентства саме образ Мішель Обами був одним з козирів тандему Обама - Байден.

Після завершення президентства Обами його дружина залишилася активною громадською діячкою: критикувала адміністрацію Трампа за недофінансування шкільного харчування, недостатню увагу доступності освіти, особливо для жінок, за ксенофобію і мізогінію.

Мішель Обама у нас, як і Трамп колись, супер-популярна медійна фігура. Її мемуари Becoming стали суперхітом - за перший рік продажів (листопад 2018 - листопад 2019) тільки в США було продано більше 11 мільйонів копій. Netflix 2020 випустив документальний фільм за мотивами і він теж став хітом.

Її наступна книга The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, а також документальний фільм по мотивам теж отримали купу премій. Вони присвячені життю у нашому мінливому світі, а також містить дуже багато автобіографічного (наприклад, про те як бути студенткою - афроамериканкою у Прінстоні 80-х).

Для більшої присутності у медіа-полі не вистачає хіба що серіалу чи кіно. А, стоп. Вони є. 2022 року вона отримала номінацію на премію Black Reel Awards за роль в серіалі Black. Також Обама має популярний подкаст, веде кулінарне шоу для дітей (за яке отримала кілька телепремій).

Коротше, суперпопулярна медійна фігура з публічним політичним бекграундом - те що треба, щоб перемогти Трампа. Питання в тому, чи буде така політична авантюра реалізована Байденом, Обамою і Ко.