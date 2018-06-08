Директор НАБУ берет взятки и ездит с отчетами в посольство США – нардеп

Национальное антикоррупционное бюро Украины контролируется Соединенными Штатами Америки, а его директор ездит с отчетами в посольство США.

Об этом в эфире одного из телеканалов 7 июня заявил народный депутат Украины Виталий Куприй.

"Известна информация, что директор НАБУ (Артём Сытник - Ред.) ходит с отчетами в посольство США. У меня нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты контролируют наш антикоррупционный орган", - заявил нардеп.

Директор НАБУ Артем Сытник umoloda.kiev.ua

По его словам, на директора НАБУ уже открыты несколько уголовных производств и составлено подозрение за взяточничество.

"На него (Артема Сытника – Ред.) уже составлено подозрение за взяточничество. Он сейчас живет в квартире, которую получил за взятку", - сообщил политик.

Нардеп убежден, что руководителя антикоррупционного бюро необходимо срочно поменять.

"Этот орган нужно менять и начинать нужно с руководителя… Этот руководитель уже коррумпирован, на нем уже "висит" три взятки", - подытожил народный избранник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в попытке дискредитировать украинские правоохранительные органы.

Данное заявление он сделал во время выступления в Верховной Раде.

Он отметил, что глава НАБУ во время визита в США "развернул бурную деятельность" для того, чтобы поднять общественность и западных партнеров, в частности ФБР, для дискредитации всех украинских правоохранительных органов